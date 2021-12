A városvezetővel szintén régi az ismeretség, hiszen Emma néni éveken át virágokat árult a helyi piacon – még most is gondozza szeretett növényeit –, ahol Maczik Erika szülei anno szintén hasonló portékákat (tuját és egyéb növényeket) kínáltak a vásárlóknak. Hogy mennyire dolgos ember is Borsodi Sándorné, az abból is kiviláglik, hogy még ezen sorok írójával is munka közben találkozott legutóbb, pár éve, már jóval a nyolcvanon felül: közösen csöves kukoricát góréztak.