Természetesen azonban a szuper attrakciókra is volt példa, nem is akármilyenek. Hiszen az Ady úti főkapun belépőket máris egy csodálatos Li–2-es gépmadár fogadta a szemközti dombon, ahova fel is mehettek, sőt a repülő is tárva-nyitva állt előttük. Ilyen volt a dodzsempálya, valamint a ma is meglévő lovas forgó és óriáskerék is. Szintén a főkapu közelében működött az elvarázsolt kastély (melynek épülete most is megvan, de más funkcióval), ahol mozgójárda, rázószék, torzító tükör és labirintus is megnehezítette a kiérni szándékozók dolgát. Ha mindezen túljutottak, az erkély ide-odarángó pallóin ügyetlenkedő, gyanútlan nőknek még a szoknyájuk is könnyen a nyakukba röpülhetett – a lent bámészkodók legnagyobb örömére.