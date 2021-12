Napokon belül megkezdődik az adventi időszak, amikor minden lecsendesedik, a hideg miatt pedig amúgy is egyre több időt töltünk a négy fal között. Ilyenkor okozhat gondot az, hogy mivel is üsssük el az időt, ha már az összes otthon lévő könyvet kiolvastuk, a tévé és a streamingszolgáltatók kínálatában már nem találunk kedvünkre való műsort és a társasjátékokat is unjuk már. Éppen ezért hoztunk néhány puzzle-t, amivel jó néhány percet elüthetsz, ha szeretnéd kicsit elfoglalni magad.