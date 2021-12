– Sokszor próbáltam lefogyni. Volt, hogy lement pár kiló, majd visszaszedtem a dupláját. A fordulatot az jelentette, hogy a húgomnak másfél évvel ezelőtt sikerült karcsúsodnia fehérjediétával, miközben nem kellett sanyargatnia magát. Azt gondoltam, ha neki sikerült, nekem is menni fog. Csak elkezdeni volt nehéz, de az első 30 nap átlendített. Egy-egy étkezést fehérjeturmixokkal helyettesítettem. A shakek finomak voltak és eltelítettek, ebédre azonban hagyományos, maximum 600 kalóriás fogásokat ettem. Kezdetben jöhetett bármi, később azonban teljesen kiiktattam a cukrot és a fehérlisztet. Onnantól még könnyebben olvadtak a kilók, májustól pedig a sport is az életem részévé vált. Csak azt sajnálom, hogy nem kezdtem el korábban – vallotta be.