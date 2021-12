Sajnos az évek alatt, önhibáján kívül, elvesztett 300 növényt. De kárpótolta az élet, mert egy kedves kollégája, aki már elhunyt, rá hagyta 100 darabos kaktuszgyűjteményét, melyeket odaadó szeretettel ápol azóta is. Barizs Dániel kaktuszait csakis kiállításokon vagy vásárokon veszi, nagyon vigyáz rájuk. – Minden nap reggel 6 órakor kimegyek, megnézem őket. A feleségem rám is szól néha: nem jönnél már be 11 órakor reggelizni? – mondja nevetve. Ahhoz, hogy a betegségeket elkerülje, védekező permetezést alkalmaz, ami nagyon hatékony, hiszen e hosszú idő alatt kevés virága pusztult el. Arra a kérdésre, van-e a kedvence, és mennyit érhet a gyűjteménye, csak azt válaszolta: mind a kedvence, számára eszmei értéke van.