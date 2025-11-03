Ez nagyot fog szólni! Videón Sidi új dalának részlete!

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Sidi élete a Tankcsapda szétválása óta is folyamatosan mozgalmas. Nem olyan rég láthattuk Sidlovics Gábort a Sztárbox 2025-ben, ahol Noé Viktorral csapott össze. Pár hete pedig bővebben beszámolt a Haon-nak az előtte álló időszak terveiről.

Sidi saját zenekart alapít, és már az első dal is készül

Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi

Saját zenekart alapít Sidi

Ahogy azt megírtuk, a volt Tankcsapda gitárosa saját zenekart alapít, és novemberben már stúdióban szeretné felvenni az első dalát. Most pedig újabb meglepetéssel rukkolt elő a rajongóinak, hiszen a legújabb dala gitárszólóját felvette és megosztotta közösségi oldalán. A dal részlete itt hallható:

