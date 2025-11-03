2 órája
Ez nagyot fog szólni! Videón Sidi új dalának részlete!
A gitáros közösségi oldalára töltötte fel a videót. Sidi saját zenekart alapít, és már az első dal is készül.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Sidi élete a Tankcsapda szétválása óta is folyamatosan mozgalmas. Nem olyan rég láthattuk Sidlovics Gábort a Sztárbox 2025-ben, ahol Noé Viktorral csapott össze. Pár hete pedig bővebben beszámolt a Haon-nak az előtte álló időszak terveiről.
Saját zenekart alapít Sidi
Ahogy azt megírtuk, a volt Tankcsapda gitárosa saját zenekart alapít, és novemberben már stúdióban szeretné felvenni az első dalát. Most pedig újabb meglepetéssel rukkolt elő a rajongóinak, hiszen a legújabb dala gitárszólóját felvette és megosztotta közösségi oldalán. A dal részlete itt hallható:
Sidi korábban nyilatkozott és elárulta, hogy saját zenekart alapít, erről bővebben itt olvashatnak:
„Szeretném, ha tudnék énekelni” – saját zenekart alapít Sidi, elárulta, mikor jön az első dal
