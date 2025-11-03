november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

2 órája

Ez nagyot fog szólni! Videón Sidi új dalának részlete!

Címkék#dal#debrecen#Sidi#Sidlovics Gábor#zenész

A gitáros közösségi oldalára töltötte fel a videót. Sidi saját zenekart alapít, és már az első dal is készül.

Haon.hu

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Sidi élete a Tankcsapda szétválása óta is folyamatosan mozgalmas. Nem olyan rég láthattuk Sidlovics Gábort a Sztárbox 2025-ben, ahol Noé Viktorral csapott össze. Pár hete pedig bővebben beszámolt a Haon-nak az előtte álló időszak terveiről.

Sidi saját zenekart alapít, és már az első dal is készül
Sidi saját zenekart alapít, és már az első dal is készül
Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi 

Saját zenekart alapít Sidi

Ahogy azt megírtuk, a volt Tankcsapda gitárosa saját zenekart alapít, és novemberben már stúdióban szeretné felvenni az első dalát. Most pedig újabb meglepetéssel rukkolt elő a rajongóinak, hiszen a legújabb dala gitárszólóját felvette és megosztotta közösségi oldalán. A dal részlete itt hallható:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Sidi korábban nyilatkozott és elárulta, hogy saját zenekart alapít, erről bővebben itt olvashatnak:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu