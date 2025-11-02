2 órája
Megyeri Csilla férje irtó aranyos dologgal kedveskedett – videóval
Úgy tűnik, a debreceni műsorvezető férje már nagyon várja a gyermeke érkezését. Megyeri Csilla egy nagyon aranyos videót posztolt az Instagramjára.
Megyeri Csilla és férje, Nico első közös gyermekük érkezését február körül várják, és már javában készülnek a kiscsöppség érkezésére. Nem olyan rég tartották a babaváró bulit, ahol a gyermek neme is kiderült, és már azt is tudjuk, hogy fogják hívni. A leendő édesanya bejegyzéseiből kiderült, hogy ragyog a boldogságtól, és már nagyon várja Alessia érkezését.
Megyeri Csilla egy nagyon aranyos videót posztolt
Megyeri Csilla Instagram-bejegyzése tarolt a neten, mindenki imádja – számolt be róla a Bors.
Mint írják, a műsorvezető egy autóból posztolt videót, amelyen férje élete három legfontosabb emberének énekli a népszerű olasz zenét a Sarà perché ti amo-t Ricchi e Poveritől. A zene dalszövege magyar fordításban azt jelenti, hogy „azért mert szeretlek.”
A kommentek között többen is gratuláltak a párnak a gyermekükhöz. Rengetegen elérzékenyültek ettől a kedves videótól:
Szívbe markoló őszinte szeretet.
Nagyon aranyosak vagytok
– írta egy hozzászóló.
