Megyeri Csilla férje irtó aranyos dologgal kedveskedett – videóval

Úgy tűnik, a debreceni műsorvezető férje már nagyon várja a gyermeke érkezését. Megyeri Csilla egy nagyon aranyos videót posztolt az Instagramjára.

Haon.hu

Megyeri Csilla és férje, Nico első közös gyermekük érkezését február körül várják, és már javában készülnek a kiscsöppség érkezésére. Nem olyan rég tartották a babaváró bulit, ahol a gyermek neme is kiderült, és már azt is tudjuk, hogy fogják hívni. A leendő édesanya bejegyzéseiből kiderült, hogy ragyog a boldogságtól, és már nagyon várja Alessia érkezését.

Megyeri Csilla egy nagyon aranyos videót posztolt az Instagramjára
Megyeri Csilla egy nagyon aranyos videót posztolt az Instagramjára
Forrás: Megyeri Csilla / Instagram

Megyeri Csilla egy nagyon aranyos videót posztolt

Megyeri Csilla Instagram-bejegyzése tarolt a neten, mindenki imádja – számolt be róla a Bors.

Mint írják, a műsorvezető egy autóból posztolt videót, amelyen férje élete három legfontosabb emberének énekli a népszerű olasz zenét a Sarà perché ti amo-t Ricchi e Poveritől. A zene dalszövege magyar fordításban azt jelenti, hogy „azért mert szeretlek.”

A kommentek között többen is gratuláltak a párnak a gyermekükhöz. Rengetegen elérzékenyültek ettől a kedves videótól:

Szívbe markoló őszinte szeretet.

Nagyon aranyosak vagytok

– írta egy hozzászóló.

A teljes cikk a Bors oldalán olvasható.

