november 1., szombat

Marianna névnap

17°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balhé

1 órája

Ilyet egy anyának sem szabadna átélnie: így váltak pokollá Fésűs Nelly mindennapjai

Címkék#debrecen#Fésűs Nelly#anya-lánya kapcsolat

Volt, hogy fél évig nem is szóltak egymáshoz. Fésűs Nelly és lánya, Horváth Csenge őszintén beszéltek a kapcsolatuk nehézségeiről.

Haon.hu

Fésűs Nelly és lánya, Horváth Csenge Peller Mariann Lélekközösség podcastjében vendégeskedtek a napokban, ahol kendőzetlenül tártak fel minden fájdalmat, harcot és szeretetet, ami kettejük kapcsolatát jellemzi - olvasható a Bors szombati cikkében.

VI__0510
Fésűs Nelly lányával, Horváth Csengével való kapcsolatáról is őszintén beszélt
Forrás: MW-archív

A podcastben Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge őszintén mesélt arról, milyen volt együtt élni ezzel az erős személyiséggel. „Úgy féltem anyától, mint a tűztől” – nevetett, majd hozzátette: „De megtanultam tartani a határokat.” Nelly maga is elismerte, hogy a kamaszkor volt számukra a legnehezebb időszak.

Volt, hogy meg akartam ölni. Azt mondtam neki, életet adok, életet veszek

– mondta félig tréfásan, utalva arra, milyen feszült pillanataik voltak, s mennyire nehéz a kamaszkorban egy lázadó lány és szigorú édesanya kapcsolatában a konfliktusokat megoldani.

Fél évig nem beszélt Fésűs Nelly a lányával

Ahogy a cikkben kitérnek rá, Csenge 18 évesen elköltözött otthonról, hamar önálló lett és menedzselte a saját életét. A köztük lévő konfliktusok közben végül odáig fajultak, hogy fél évig nem beszéltek egymással.

Nagyon csúnyán beszéltünk egymással, éreztük, hogy egymás lelkét szorongatjuk

– emlékezett vissza Csenge erre az időszakra. Az újratalálkozás azonban mindent megváltoztatott: amikor végre ismét találkoztak, sírva borultak egymás nyakába.

Hogy most milyen a kapcsolat Nelly és Csenge, valamint Csenge testvére, Elza között, azt megtudhatjátok a Bors cikkéből.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu