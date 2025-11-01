Ilyet egy anyának sem szabadna átélnie: így váltak pokollá Fésűs Nelly mindennapjai

Fésűs Nelly és lánya, Horváth Csenge Peller Mariann Lélekközösség podcastjében vendégeskedtek a napokban, ahol kendőzetlenül tártak fel minden fájdalmat, harcot és szeretetet, ami kettejük kapcsolatát jellemzi - olvasható a Bors szombati cikkében.

Fésűs Nelly lányával, Horváth Csengével való kapcsolatáról is őszintén beszélt

Forrás: MW-archív

A podcastben Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge őszintén mesélt arról, milyen volt együtt élni ezzel az erős személyiséggel. „Úgy féltem anyától, mint a tűztől” – nevetett, majd hozzátette: „De megtanultam tartani a határokat.” Nelly maga is elismerte, hogy a kamaszkor volt számukra a legnehezebb időszak.

Volt, hogy meg akartam ölni. Azt mondtam neki, életet adok, életet veszek

– mondta félig tréfásan, utalva arra, milyen feszült pillanataik voltak, s mennyire nehéz a kamaszkorban egy lázadó lány és szigorú édesanya kapcsolatában a konfliktusokat megoldani.

Fél évig nem beszélt Fésűs Nelly a lányával

Ahogy a cikkben kitérnek rá, Csenge 18 évesen elköltözött otthonról, hamar önálló lett és menedzselte a saját életét. A köztük lévő konfliktusok közben végül odáig fajultak, hogy fél évig nem beszéltek egymással.

Nagyon csúnyán beszéltünk egymással, éreztük, hogy egymás lelkét szorongatjuk

– emlékezett vissza Csenge erre az időszakra. Az újratalálkozás azonban mindent megváltoztatott: amikor végre ismét találkoztak, sírva borultak egymás nyakába.

Hogy most milyen a kapcsolat Nelly és Csenge, valamint Csenge testvére, Elza között, azt megtudhatjátok a Bors cikkéből.

Ajánljuk még: