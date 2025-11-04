Csalás áldozatává vált Bódi Sylvi – az egykori szépségkirálynő szerint eddig senki nem mert ilyen messzire menni

Újabb magyar híresség lett internetes csalás áldozata – ezúttal a Debrecenben született Bódi Sylvi nevével és arcával élt vissza egy ismeretlen, aki „Chantal Chavassieux” néven hozott létre hamis Facebook-profilt. A csaló hónapok óta aktívan használja a profilt, rendszeresen posztol, és még a modell személyes képeit is ellopta.

Bódi Sylvi nevével és arcával élt vissza egy ismeretlen csaló

Forrás: MW-archív

Még hamis személyit is készített Bódi Sylvi nevében

A szélhámos a megtévesztett emberekkel bizalmat épít ki, majd később pénzt kér – de nem forintban, hanem bitcoint formájában. A legdurvább lépése azonban az volt, hogy Bódi Sylvi nevében egy hamis személyi igazolványt is készített, amelyet kétkedőknek „bizonyítékként” küld el.

Az igazolvány egy barna íróasztalon van lefotózva, de jól látszik rajta, hogy képszerkesztővel készült

– mondta el az egykori modell, aki hiába próbálta jelenteni a hamis oldalt.

Bódi Sylvi most feljelentést tesz, és a francia hatóságokat is értesítené, mivel ott az ilyen internetes bűncselekményeket komolyan veszik, akár börtönbüntetés is járhat értük.

A teljes történet a Borsonline oldalán olvasható.

Ajánljuk még: