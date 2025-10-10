Fergeteges buli
2 órája
Népszerű DJ lép fel Debrecenben! Nem érdemes kihagyni!
A belépés ingyenes! A hangulatról a Debrecenben is kedvelt lemezlovas gondoskodik.
Különleges programmal készül a Vintage World Debrecenben, október 18-án. Ahogy az eseménynél olvasható, indítsd a hétvégét egy felejthetetlen brunch mellett, ahol a hangulatról DJ Yamina gondoskodik!
Mint írják, a brunch menün a Vintage World ikonikus ételei várnak – édes és sós waffle, eggs benny, friss kávé és pezsgő – mindez extra jó hangulatban.
