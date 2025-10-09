Ezen a mentorok is kamilláztak, Derecskéről bombázták szét szúrós rappel az X-Faktort – fotókkal, videókkal

”Gyere még, még még, ez a fény, fény, fény” - nagyot fordult a világ a Derecske vármegyei focicsapatának két játékosával, Balogh Kevinnel és Mikula Viktorral, akik nemcsak a pályán, hanem a színpadon is otthon érzik magukat. A két 17 éves fiatal Khöd néven már jó ideje zenél együtt, így idén gondoltak egy nagyot, és jelentkeztek az X-Faktorra. A döntés olyannyira bevált, hogy a műsor múlt szombati válogatóján a Fény című dalukkal négy mentori igennel jutottak tovább a következő fordulóba. Nem is csoda, hiszen a srácok az első pillanattól kezdve felszabadultak voltak: nemcsak a színpadot uralták, hanem a közönséget is megnyerték maguknak. A derecskei fiúk – nem túl jó szóviccel élve – egy pillanat alatt kitörtek az ismeretlenség k(h)ödéből, és azóta is próbálják feldolgozni a történteket.

A derecskei Khöd tagjai, Balogh Kevin és Mikula Viktor négy igen jutottak tovább az X-Faktor következő fordulójába

Forrás: Katona Ákos

X-Faktor: gyerekkori álomból valóság

Gyerekként mindketten futballista pályafutásról álmodtak, de aztán „beütött” a zene, és onnantól minden megváltozott. – A zene már lassan hét éve az életem része. Minden stílusban otthon érzem magam, mert mindent imádok, mindent meghallgatok. Tizenkét éves koromtól szerzek dalokat, így tudok kibontakozni: kiírom magamból, ami bennem van éppen – boldogságot, mélypontokat, mindent. Amióta az eszemet tudom, az az álmom, hogy nagy színpadokon álljak – idézte fel Kevin.

A duót a barátaik is biztatták, hogy foglalkozzanak a zenével, mert látták a tehetségüket. Ez akkora lökést adott nekik, hogy azóta sorra írják a dalokat, és már több fellépésük is volt. – Nagyon sokszínűek vagyunk, attól függ, milyen a kedvünk, milyen a vibe, épp merre indulunk el a zenében – mondta Viktor. – Igyekszünk változatosak lenni, minden stílusban kipróbálni magunkat. Rapet nyomunk, de R&B- és hiphop-számok is vannak a repertoárunkban. Újabban a boom bapet is próbálgatjuk, a válogatóra is egy ilyen dalt vittünk – tette hozzá.

A rapduó nevét egy szokásos pénteki baráti összeülésnek köszönheti, ahol felvetődött: ha már zenélnek, kellene egy közös név is. Aznap ködös volt az idő, innen jött az ötlet, hogy legyen Köd, ám mivel az túl snassznak tűnt, egy kis csavarral végül Khöddé váltak.