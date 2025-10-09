1 órája
Ezen a mentorok is kamilláztak, Derecskéről bombázták szét szúrós rappel az X-Faktort – fotókkal, videókkal
Balogh Kevin és Mikula Viktor még mindig nem dolgozta fel teljesen, milyen irányt vett hortelen az életük. A derecskei fiataloknak az X-Faktor hozhatja el az áttörést.
”Gyere még, még még, ez a fény, fény, fény” - nagyot fordult a világ a Derecske vármegyei focicsapatának két játékosával, Balogh Kevinnel és Mikula Viktorral, akik nemcsak a pályán, hanem a színpadon is otthon érzik magukat. A két 17 éves fiatal Khöd néven már jó ideje zenél együtt, így idén gondoltak egy nagyot, és jelentkeztek az X-Faktorra. A döntés olyannyira bevált, hogy a műsor múlt szombati válogatóján a Fény című dalukkal négy mentori igennel jutottak tovább a következő fordulóba. Nem is csoda, hiszen a srácok az első pillanattól kezdve felszabadultak voltak: nemcsak a színpadot uralták, hanem a közönséget is megnyerték maguknak. A derecskei fiúk – nem túl jó szóviccel élve – egy pillanat alatt kitörtek az ismeretlenség k(h)ödéből, és azóta is próbálják feldolgozni a történteket.
X-Faktor: gyerekkori álomból valóság
Gyerekként mindketten futballista pályafutásról álmodtak, de aztán „beütött” a zene, és onnantól minden megváltozott. – A zene már lassan hét éve az életem része. Minden stílusban otthon érzem magam, mert mindent imádok, mindent meghallgatok. Tizenkét éves koromtól szerzek dalokat, így tudok kibontakozni: kiírom magamból, ami bennem van éppen – boldogságot, mélypontokat, mindent. Amióta az eszemet tudom, az az álmom, hogy nagy színpadokon álljak – idézte fel Kevin.
A duót a barátaik is biztatták, hogy foglalkozzanak a zenével, mert látták a tehetségüket. Ez akkora lökést adott nekik, hogy azóta sorra írják a dalokat, és már több fellépésük is volt. – Nagyon sokszínűek vagyunk, attól függ, milyen a kedvünk, milyen a vibe, épp merre indulunk el a zenében – mondta Viktor. – Igyekszünk változatosak lenni, minden stílusban kipróbálni magunkat. Rapet nyomunk, de R&B- és hiphop-számok is vannak a repertoárunkban. Újabban a boom bapet is próbálgatjuk, a válogatóra is egy ilyen dalt vittünk – tette hozzá.
A rapduó nevét egy szokásos pénteki baráti összeülésnek köszönheti, ahol felvetődött: ha már zenélnek, kellene egy közös név is. Aznap ködös volt az idő, innen jött az ötlet, hogy legyen Köd, ám mivel az túl snassznak tűnt, egy kis csavarral végül Khöddé váltak.
Példaképeik között több ismert előadó is szerepel. Kevin „álomfeatjei” közé tartozik egy közös munka Pogány Indulóval, de nagyon kedveli Mishh zenéjét is, akit a mai napig hallgat. Viktor az új vonalas hazai rappereket – például KKevin, Bruno – követi figyelemmel, a külföldiek közül pedig a legendás Tupac Shakur számára az etalon. – A zenében azt szeretem, hogy önmagamat adhatom, azt a flow-t hozom, amit szeretek, amiben jól érzem magam. Mivel Kevinnek nagy álma volt az X-Faktor, úgy voltam vele, menjünk és csináljuk meg. Aztán engem is magával ragadott a vibe – ismerte el Viktor.
„Felrobbant a telefon”
A válogató hatalmas élmény volt számukra, főleg, hogy látták: a közönségnek és a mentoroknak is tetszett a produkciójuk. – Fellépés előtt mindig izgulunk, de amint a színpadra lépünk, minden feszültség elszáll, és csak az előadásra összpontosítunk. Imádtuk minden pillanatát, ha tehetnénk, százszor visszamennénk – mosolygott Kevin.
Amint lement a számuk a tévében, szinte „felrobbant” a telefonjuk, annyi bekövetést, gratulációt és ismerősnek jelölést kaptak. Viktor szerint elképzelni sem tudták, hogy ennyien kezdik majd követni őket egyik napról a másikra. – Elképesztő, hogy néhány nap alatt mennyi ember állt mellénk. Még most is dolgozgatjuk magunkban, hogy mi történt. Szerencsére sokkal több volt a pozitív visszajelzés, mint a negatív. Köszönjük a szeretetet és a kedves szavakat, hálásak vagyunk mindenért – mondta.
Ha lesz rá lehetőségük, a két fiatal hosszú távon a zenével szeretne foglalkozni, ugyanakkor remélik, hogy nem kell teljesen elszakadniuk a focitól sem. Ígérik, bárhogy is alakul a jövő, nem felejtik el, honnan indultak. – Ugyanazok a srácok vagyunk, akik a válogató előtt is voltunk. Nyugodtan lehet velünk spanolni, vagy csatlakozni, amikor live-ozunk – hangsúlyozták a fiúk, akik több meglepetéssel is készülnek a közeljövőben.
