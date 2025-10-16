október 16., csütörtök

Világsztár fotózkodott Debrecen egyik legforgalmasabb terén, az ő arcát tényleg mindenki ismeri!

A világszerte ismert internetes mémhős ismét feltűnt Debrecenben – ezúttal egy igazi retró hangulatú fotóval

Haon.hu

A napokban igazi világsztár jelent meg Debrecen szívében: Arató András, ismertebb nevén Hide the Pain Harold, azaz a híres „mosolygó, de szenvedő” mém arca a város egyik legforgalmasabb terén pózolt. A népszerű figura ezúttal a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ előtt fotózkodott egy klasszikus, 80-as évekbeli Mazdával.

Az igazi világsztár Arató András, ismertebb nevén Hide the Pain Harold ismét Debrecenbe látogatott
Az igazi világsztár Arató András, ismertebb nevén Hide the Pain Harold ismét Debrecenbe látogatott
Forrás: painharold / Instagram

A poszt pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában, a kommentelők pedig lelkesen reagáltak:

Két legenda egy képen!

 – írta egyikük.

Andrásnak és a 86-os Mazdának is jár a lájk!

– tette hozzá egy másik hozzászóló.

Arató András a fotó mellé egy sokat sejtető üzenet is írt: @modemart.debrecen See you soon! – Valószínű a közeljövőben ismét visszatér Debrecenbe Hide the Pain Harold.

Miről ismert a világsztár?

A világszerte ismert „Hide the Pain Harold” – eredeti nevén Arató András – évekkel ezelőtt vált az internet egyik legismertebb arcává, amikor egy stockfotózáson készült képeiből mém született. Azóta mosolyában, amely mögött mintha egy kis fájdalom bujkálna, emberek milliói ismerték fel magukat. Harold világszerte konferenciák, reklámok és rendezvények meghívott vendége, igazi internetes ikon lett.

A népszerű mémhős korábban is járt már Debrecenben, a mostani fotóval pedig újabb mosolyt csalt az internetezők arcára – ezúttal egészen közelről.

