Hűha!

1 órája

Pikáns képet posztolt 32 évvel fiatalabb barátnőjével Szolnoki Szabolcs! Mutatjuk!

Címkék#debrecen#Szolnoki Szabolcs#párkapcsolat

A debreceni gyémántkereskedő ismét meglepte rajongóit. Nem mindennapi képet posztolt Szolnoki Szabolcs.

Haon.hu

Szolnoki Szabolcs folyamatosan meglepi rajongóit, hiszen idén tavasszal érkezett a hír, hogy rátalált a szerelem egy fiatalabb nő személyében. Karolina a debreceni gyémántkereskedőtől 32 évvel fiatalabb, és májusban érettségizett. Sok rajongó nem nézi jó szemmel a Mr. Szabi és kedvese közti korkülönbséget. Idén nyáron még extrémebb hír látott napvilágot, miszerint a pár a nyaralásukra egy harmadik személyt is szívesen elvinne. Mr. Szabi a közösségi oldalán osztotta meg a felhívást: „elviszünk egy lányt magunkkal az ibiziai nyaralásunkra, azért, hogy hárman jól érezzük magunkat, mindezt mindenféle extrákkal fűszerezve”. Aztán nagyon sokan látták ezt a lehetőséget, és így egy elég komoly várólista alakult ki azért, hogy velük menjenek.

Szolnoki Szabolcs és kedves
Szolnoki Szabolcs és kedvese 
Forrás: Facebook / Szolnoki Szabolcs

Szolnoki Szabolcs pikáns képet posztolt

Szabolcs közösségi oldalán posztolt egy boldog képet Karolinával, ahol éppen egy fürdőben vannak. A pár fürdőruhában látható.

Szolnoki Szabolcs és kedves
Szolnoki Szabolcs és kedves 
Forrás: Facebook / Szolnoki Szabolcs

A fotó ezzel a felirattal látott napvilágot:

The ONE❤️

Hogy ez pontosan mit is jelent az életükben, az idővel kiderül. Meg kell hagyni, Szolnoki Szabolcsnak még mindig van meglepetés a tarsolyában, hiszen ahogy korábban megírtuk, ő szeretne lenni a magyar Hugh Hefner. Már épül a hatalmas Playboy-villa, erről bővebben itt olvashatnak:

