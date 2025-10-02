Sidi hatalmas bejelentése: itt találkozhatsz rendszeresen a Tankcsapda exgitárosával!

Sidlovics Gábor Sidi a Tankcsapdától való távozása óta háttérbe szorította a zenét, és helyette inkább a feltöltődést választotta: többek között kesztyűt ragadott a Sztárboxban, ahol aztán az első mérkőzésén alul maradt Noé Viktorral szemben. A gitáros ezt követően Fenyő Ivánnal is pózolt a tengerparton. Szerdán aztán egy újabb meglepetéssel rukkolt elő a rajongóinak.

Sidlovics Gábor Sidi saját YouTube-csatornát indított

Forrás: Facebook/Sidlovics Gábor

Sziasztok! Nagy hírem van: elindítottam a YouTube csatornámat! Igyekszem majd érdekes és hasznos témákkal jelentkezni! Sok olyan videót gyártottam ami Facebookra és Instára hosszúak, itt végre lesz nekik hely. Az első videóban az őszi Everness Indián Nyáron készült beszélgetést teszem közzé, „Az egyedüllét csodái és csapdái” címmel. Kicsit izgulok, mert ez volt az első moderátor nélküli előadás, de remélem, az egy kamerás megoldás ellenére is átjön majd a hangulat, ami itt volt.

- írta a szerdai Facebook-posztjában.

