„Szeretném, ha tudnék énekelni” – saját zenekart alapít Sidi, elárulta, mikor jön az első dal

„Szeretném, ha tudnék énekelni” – mondta Sidi, mikor arról kérdeztem, ő lesz-e az új zenekara énekese. Még az sem elképzelhetetlen, hogy ő maga énekli majd el a saját dalait. Május 2-án a Budapest Parkban állt színpadra utoljára a Tankcsapda a 13 éven át működő felállásban. Sidlovics Gábor kivált a tankok közül, azóta új fordulatot vett az élete, láthattuk a Sztárboxban, hajóútról posztolt, vagy éppen két keréken falta a kilométereket, közben pedig elindította a Youtube-csatornáját is. De hol marad a zene? A Haonnak adott interjújában beszélt többek között arról, hogyan születnek a dalai, de elárulta azt is, mi hiányzik legjobban a tankcsapdás időkből. Interjú.

Sidi a Haonnak adott interjújában beszélt az új zenekaráról - közben pedig új kedvence is résen volt

Forrás: Vida Márton Péter

Aki figyelemmel követi az Instagram-oldalad, az láthatja, hogy nem unatkoztál az utóbbi időkben sem. Kipihented már a Sztárboxot?

Annyira nem, mert a meccs után rögtön Fenyő Iván barátommal elmentünk hajózni pár napra Horvátországba, ez így is volt betervezve, a meccs kimenetelétől függetlenül. A hajózás szintén egy kihívás volt, mert Iván friss jogsis hajós, én pedig csak ilyen „műkedvelő” vagyok. Kalandos volt, de ahogy hazajöttem, már másnap mentem edzeni. Azt vettem észre magamon, hogy eltelt a következő hét, és már mindennap lent voltam a teremben. A múlt héten mondta az edzőm, hogy most már kicsit lazítsunk, ne menjek minden nap, mert ez már most sok lesz, álljunk be a heti 3-4 alkalomra. Úgyhogy elmondhatom, hogy egy olyan függőséget okozott a boksz, amiről valójában nem is akarok lejönni, csak az intenzitásán kicsit lazítani kell. Életem egyik legnagyobb kalandja volt a Sztárbox, hiába semmi köze a zenéhez, meg az alkotáshoz. Ezt ki kellett próbálnom, és ilyen szinten az életem része is marad. Mikor pszichésen lejöttem arról, hogy most versenyfelkészülés van, akkor egyből elkezdtem jobban haladni a zenével.

Sidi új zenekara hamarosan dallal jelentkezik

Hogy állsz most a zenéléssel?

Úgy állunk, hogy azért az teljesen nem igaz, hogy én csak a boksszal foglalkoztam, haladgattam, de mindig megmaradt egy szinten: jó, majd a boksz után fogok stúdióba menni, majd akkor fogom folytatni. Gyűltek a dalok, vannak olyanok is, amik még a Tankcsapda-érában kezdtek el íródni. Most pedig már neki tudtam ülni, és szerencsére a mai technika már megengedi, hogy akár egyedül is tudok itthon dolgozni. Természetesen vannak olyan zenész kollégáim, akik nagyon várják, hogy elinduljunk végre, és úgymond egy zenekar formájába menjünk.