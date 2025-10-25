35 perce
„Szeretném, ha tudnék énekelni” – saját zenekart alapít Sidi, elárulta, mikor jön az első dal
Az új zenekara tagjai már megvannak. Sidi úgy érzi, szüksége volt egy kis eltávolodásra a zenétől, hogy újra visszataláljon hozzá.
„Szeretném, ha tudnék énekelni” – mondta Sidi, mikor arról kérdeztem, ő lesz-e az új zenekara énekese. Még az sem elképzelhetetlen, hogy ő maga énekli majd el a saját dalait. Május 2-án a Budapest Parkban állt színpadra utoljára a Tankcsapda a 13 éven át működő felállásban. Sidlovics Gábor kivált a tankok közül, azóta új fordulatot vett az élete, láthattuk a Sztárboxban, hajóútról posztolt, vagy éppen két keréken falta a kilométereket, közben pedig elindította a Youtube-csatornáját is. De hol marad a zene? A Haonnak adott interjújában beszélt többek között arról, hogyan születnek a dalai, de elárulta azt is, mi hiányzik legjobban a tankcsapdás időkből. Interjú.
Aki figyelemmel követi az Instagram-oldalad, az láthatja, hogy nem unatkoztál az utóbbi időkben sem. Kipihented már a Sztárboxot?
Annyira nem, mert a meccs után rögtön Fenyő Iván barátommal elmentünk hajózni pár napra Horvátországba, ez így is volt betervezve, a meccs kimenetelétől függetlenül. A hajózás szintén egy kihívás volt, mert Iván friss jogsis hajós, én pedig csak ilyen „műkedvelő” vagyok. Kalandos volt, de ahogy hazajöttem, már másnap mentem edzeni. Azt vettem észre magamon, hogy eltelt a következő hét, és már mindennap lent voltam a teremben. A múlt héten mondta az edzőm, hogy most már kicsit lazítsunk, ne menjek minden nap, mert ez már most sok lesz, álljunk be a heti 3-4 alkalomra. Úgyhogy elmondhatom, hogy egy olyan függőséget okozott a boksz, amiről valójában nem is akarok lejönni, csak az intenzitásán kicsit lazítani kell. Életem egyik legnagyobb kalandja volt a Sztárbox, hiába semmi köze a zenéhez, meg az alkotáshoz. Ezt ki kellett próbálnom, és ilyen szinten az életem része is marad. Mikor pszichésen lejöttem arról, hogy most versenyfelkészülés van, akkor egyből elkezdtem jobban haladni a zenével.
Sidi új zenekara hamarosan dallal jelentkezik
Hogy állsz most a zenéléssel?
Úgy állunk, hogy azért az teljesen nem igaz, hogy én csak a boksszal foglalkoztam, haladgattam, de mindig megmaradt egy szinten: jó, majd a boksz után fogok stúdióba menni, majd akkor fogom folytatni. Gyűltek a dalok, vannak olyanok is, amik még a Tankcsapda-érában kezdtek el íródni. Most pedig már neki tudtam ülni, és szerencsére a mai technika már megengedi, hogy akár egyedül is tudok itthon dolgozni. Természetesen vannak olyan zenész kollégáim, akik nagyon várják, hogy elinduljunk végre, és úgymond egy zenekar formájába menjünk.
Tehát kijelenthetjük, hogy lesz egy zenekarod?
Igen, lesz egy saját zenekarom, nem egy meglévőhöz csatlakozok. Ez egy teljesen új zenekar lesz, igazából én csak így tudtam már elképzelni a folytatást, mert az a sok dal, ami született, annyira bensőséges, annyira intim, hogy egy meglévő bandával nem tudnám elképzelni. Ezeket a dalokat már szeretném úgy megcsinálni, ahogy én elképzeltem, ahogy én igaznak tartom, és ahogy azt gondolom, hogy a legjobban át tudják majd adni azt az üzenetet, amit szeretnék ezekkel a dalokkal közvetíteni.
Hogy öltenek testet a dalaid? Először a szöveg születik meg, vagy maga a zene?
Olyan 25-30 éve foglalkozok dalszerzéssel, de erre nincsen bevált módszer, ez teljesen változó. Van olyan a mai napig, hogy ülök az autóban, beugrik egy sor, elkezdek rá rappelni, gyorsan nyúlok a telefonért, felmondom, itthon pedig megint átveszem azt a rezgést, azt a hangulatot, elkezdek írni és még aznap elkészül. De olyan is van, hogy két-három hét múlva folytatom. Van, hogy egyszerűen születik egy gitár riff, és akkor azt mondom, hogy hú, ez tetszik, ebben van potenciál, de kéne rá ének. Az egyik kedvenc példám egyébként még a Zanzibár idejéből A szerelemről szó sem volt, ami húsz perc alatt született, egy reggel kisgatyában ültem az ágy szélén, mire lefőtt a kávé, készen volt a dal. Máskor pedig egy-egy dal évekig van a fiókban. Ahogy a csatorna engedi, meg én amennyire beengedem, úgy születnek ezek a dalok.
Az új zenekarban „csak” gitározol majd, vagy énekelsz is?
Rátapintottál a legégetőbb kérdésre, amit el kell dönteni, hiszen novemberben már megyek stúdióba. Két verzió van. Ki fogjuk próbálni az én énekemet. Szeretném, ha tudnék énekelni, mert lényegesen leegyszerűsítené a dolgokat, tök jó lenne, ha én tudnám elénekelni a saját dalaimat, amik annyira intimek, annyira igazak. Ki fogjuk próbálni most az én énekemmel, de vagyok annyira önkritikus, hogy ha úgy érzem, akkor nem fogok énekelni. Van egyébként a tarsolyban énekes jelölt is, és ha az a döntés születik, hogy jó-jó, aranyos, de inkább ezt engedjük el, akkor ő jön. Ez novemberben fog eldőlni.
Ha novemberben kezdtek el stúdiózni, akkor talán tavasszal, nyáron már akár koncert is lehet?
Az első dal mindenképpen ki fog jönni idén, és utána szépen sorban haladunk, nem veszünk fel egy komplett lemezt egyben, hanem két-három dalonként megyünk. Az a tervem, hogy jövőre már elkezdem a koncertezést, és hát ha minden jól halad, akkor két-három év alatt úgy vissza tudok kerülni ebbe az áramlásba, ahogy szeretném. De ez egy lassú folyamat, sok minden változott az elmúlt húsz évben, hogy hogyan kell egy kezdőprojektet promótálni, elindítani, stb. Még a mi időnkben azért olyan szempontból egyszerűbb volt, hogy oké, nehéz volt bekerülni a médiába, de ha már egyszer bent voltál, akkor szinte hátradőlhettél, nyilván most túlzok, mert megőrizni mindig nehezebb a dolgot, mint megszerezni. De most már az internet teret hódít, fel van gyorsulva a világ, nyilván ennek a részével is foglalkozom, de hála Istennek azért az a görcs nincs rajtam, hiszen látszik: az elmúlt 6 hónapban is bunyóztam, nem zenét csináltam.
Inkább örülök neki, hogy úgy élem az életemet, ahogy jól esik, ahogy jól érzem magam, így alkotni is jobban fogok tudni. Pont a minap a kislányomat vittem haza táncóráról, mondta, hogy apa, az utóbbi hetekben, hónapokban olyan nyugodt vagy, meg jókedvű. Most tényleg én is úgy érzem, hogy az utamon vagyok. Ilyen szempontból nagyon híve vagyok annak, hogy semmi nem véletlen, és tényleg nagyon kellett a boksz, hogy ne az legyen, hogy kiszállok a Tancsapdából, és akkor boom, csak a gitár van, sőt, nem is tudtam egy pár hétig gitárt venni a kezembe úgy rendesen.
A zenésztársadalom, hogyan fogadta ezt az egészet, hogy egyszer csak kiléptél a Tankcsapdából, aztán meg már a tévében bokszolsz, majd jössz egy saját zenekarral? Nem néztek rád furcsán?
Kevés emberrel tartom a zenésztársadalomból a kapcsolatot, de akikkel igen, azok nagyjából már a nyilvánosságra kerülés előtt tudtak a bokszról. Inkább azt tudom mondani, hogy mindenki szorított, megértették, nagyon kevés ember volt, aki úgy reagált a szakmában, hogy ó, most kiszállni a Tankcsapdából? Pedig az egy nyugdíjas állás, hát hülye vagy?! Volt ilyen egy-kettő, de tényleg szó szerint egy-kettő. A legtöbb ember megértette, és azt is megértették, hogy most miért akarok ebből egy kicsit kiszakadni a boksz által. Nem lehet valamit folyamatosan akkora gőzzel csinálni, hogy ugyanazt a teljesítményt tudod nyújtani büntetlenül. Vagyis lehet, de akkor egy idő után jön a kiégés. És néha észre se veszi az ember, hogy ki van égve. Az a legveszélyesebb, amikor elkezdesz olyan dolgokat gyártani, ami már olyan, hát jó-jó, de...
Nálad mikor jött el az a pont, amikor érezted, hogy már a kiégés szélén vagy? Volt olyan, hogy úgy érezted, kiégtél?
Volt. Szerintem ha egy alkotó zenész, aki mondjuk 20-30 éve, vagy 15-20 éve csinálja, azt mondja, hogy ilyen nem volt, az vagy nem mond igazat, vagy nagyon nem önreflektív. Ilyen volt a Zanzibárban és a Tankcsapdában is, de akkor szokott az lenni, hogy mivel egy zenekarban csapatmunka van, vagy az van, hogy valaki más addig átveszi egy kicsit jobban az evezőt, vagy kell egy kis szünet. Ha nagyon ütve van, hogy de csináljuk, csináljuk, akkor jöhet az, hogy esetleg születnek egy zenekarnak olyan dalai, vagy egy olyan érája, ami mondjuk nem feltétlenül a legsikeresebb.
Egyszerűen hiába a szerelmed, és semmi más nem akarsz csinálni, akkor is sok. Néha egy kicsit ki kell jönni a víz alól, venni egy nagy levegőt, és akkor utána vissza lehet menni.
Hiányzik valami a tankcsapdás életedből?
A színpad és a közönség hiányzik a legjobban, de nyilván van egy csomó dolog, ami hiányzik belőle. Olyan ez az egész, mint egy válás, ha a láthatatlan mérleget nézzük, nyilván győz az, hogy oké, ebből lépni kell, na de hát a másik oldalon azért van egy csomó jó dolog, és azt az ember nem tudja, meg nem is akarja kitörölni az életéből. Egész évben utaztam, csütörtökön vagy pénteken beszálltam a turnébuszba, esetleg külön mentem motorral, vagy kocsival, és vasárnap értem haza. Most fura volt, hogy jé, de régen voltam Debrecenen kívül, már vagy három hete nem voltam sehol. Egyértelműen a közönség és maga a színpadi lét, ami nagyon hiányzik. Előbbitől rengeteg szeretet kapok mai napig, minden nap kapok leveleket, fotókat, odajönnek hozzám emberek. Igyekszem mindenkinek egyenként válaszolni, jó érzés, hogy úgy látom, hagytam ebben a tizenhárom évben valami nyomot magam után olyan szempontból is, hogy tényleg már hónapok teltek el, és annyi szeretetet, annyi érdeklődést kapok, hogy ez nagyon sok erőt ad.
Szerinted le fogod tudni valaha vetkőzni azt, hogy te vagy Sidi a Tankcsapdából?
Le kell ezt vetkőzni? Valójában volt egy időszak, amikor Sidi voltam a Zanzibárból, most Sidi vagyok a Tankcsapdából, de hát én vagyok. Ezt az ember vagy túlagyalja, és belehülyül; másrészt meg azt mondom, hogy de hát én vagyok, szívem, lelkem benne volt. Nem is akarom levetkőzni, mert teljesen úgysem tudnám, akkor meg minek. Ez nem is szégyen nekem, hanem egy tök nagy dolog, hálás vagyok érte. Meg szoktam is mondani, hogy tényleg tiszta szívemből, sok sikert kívánok a zenekarnak mindenhez, amit csinálnak. Ez nem egy olyan dolog, amitől én szabadulni akarok, csak annak a résznek vége van, és kezdődik egy másik. De hozzám tartozik az is.
Tartjátok a kapcsolatot a srácokkal?
Nem. Laci még tavasszal egyszer felhívott egy grafikai dolog miatt, tök normálisan beszéltünk. Nem kell félreérteni, tehát ha most valahol találkoznánk, akkor biztos kezet fognánk, beszélnénk pár szót, és menne mindenki a dolgára. Szerintem egyik fél sem érzi azt, hogy nyitnia kellene a másik irányába, és ez talán most még rendben is van így, még friss. Haragban nem vagyunk, de nem is keressük egymást.
A jövőt itt képzeled el Debrecenben?
Persze. Még ennyi időt nem is éltem egy városban, mint Debrecenben. Édesapám katonatiszt volt, költözködtünk állandóan. Tizenkét éve települtem Debrecenbe, szeretem a várost, már nem tudnám elképzelni, hogy elköltözzek. A gyerekek is nyilván itt járnak suliba, amúgy sem akarnám őket rángatni, én tudom, milyen az, amikor az iskolából kiszedik az embert, és jön egy másik város, másik társaság. Szerintem én már maradok debreceni.
A zenekart is itt alapítjátok meg?
Vannak olyan tagok, akik nem debreceniek, de ez manapság már nem gond.
Van olyan TCS-dal, amit el fogsz játszani a színpadon?
Nem tervezem, a Tankcsapdához annyira hozzátartozik Lukácsnak a hangja, a karaktere. Vannak olyan dalok, amikben mint szövegíró is részt vettem, de Lukács az egyik legkarizmatikusabb magyar énekes, őutána elénekelni valamit szerintem nem kell. Esetleg valami gag vagy egy refrén erejéig becsúszhat egy-egy Tankcsapda-dal, ilyenek lehetnek, de nem tervezünk ilyesmit. Más zenekaroktól feldolgozások viszont befigyelhetnek majd, az első alkalommal nem is lesz olyan hosszú a saját műsor, hogy egy estét meg tudjunk tölteni, akkor lesznek majd feldolgozások.
A gyerekek és a család hogyan fogadta a váltást?
Nagyon örültek neki. Azokat a problémákat, amikkel küszködtem ebben a közegben, nem tudtam nem hazavinni, érezték rajtam. Amikor meghoztam a döntés, hogy felállok innen, csak támogatást kaptam a gyerekektől, a volt feleségemtől is. Nekem kevés barátom van, de ők tényleg barátok, és mindenki támogatott ebben az első gondolatra, meg azóta is.
Beszéltél már róla korábban, de ahogy telnek a hónapok, és csitulnak a dolgok, hogyan foglalnád össze, miért léptél ki a Tankcsapdából?
Amit annak idején az Abaházinál is elmondtam: emberi okai voltak, sok olyan dolog volt a zenekarban, amivel én már nem tudtam azonosulni. Hogy nekem van-e igazam, az már más kérdés. Egyszerűen sok olyan dolog volt, amire azt mondtam, hogy én ezt már nem, de ez hosszú idő volt, mire ennyire beért. Nem zenei oka volt, olyan különbségek lettek, amik kizárták azt, hogy mi egy istállóban tudjunk maradni.
TV-ben eddig nem vállaltál szerepet a Sztárbox előtt. Láthatunk majd még valamilyen műsorban?
A boksz mindig vonzott, ezt azért vállaltam el. Most is kaptam már olyan megkereséseket tv-műsoroktól, amire azt mondtam, hogy ez nem én vagyok. Ha valami olyannal keresnek meg, amivel tudok azonosulni, vagy valamilyen értéket ad, akkor persze, de hogy mostantól tv-műsorokban „celeb” legyek, az nem én vagyok.
