Sidi újra visszatért a Sztárboxba! Nem is gondolnád, miért volt ott

Az idei Sztárboxban szállt ringbe korábban Sidi is, aki Noé Viktorral csapott össze, bár az eredmény nem a debreceni rockzenekar ex-gitárosának kedvezett. Sidi a mérkőzés után lelépett, majd kipihenten tért haza nyaralásából, azt követően elindította saját YouTube-csatornáját is. Nemrég történt, hogy egy szavazás során a régi zenekara egyik slágerét gitározta el.

Sidi nem tudott nemet mondani Lofti Begi kérésére

Forrás: Facebbok / Sidlovics Gábor Sidi

Sidi visszatért a Sztárboxba

– Amikor Begi felkért, hogy játsszak a bevonulójában, nagyon szívesen mondtam igent – számolt be róla közösségi oldalán Sidi. Mint írja, régóta ismerik egymást, aztán még azon a héten szembesült vele, hogy Matyival vívják majd a harcot.

Matyival pedig ugye már szintén nem új a kapcsolat. Úgy hogy ha lehet ilyet mondani „kétfelé szurkoltam”. Begi őszintén nagyot ment, eszméletlen melót tett bele! Matyi pedig hozta a formát betegen is. Istenadta tehetség. Nála kell landolnia az övnek! Nekem pedig jó volt tegnap újra gitározni! És még a Mokambo Gang is életben hagyott! (Eddig) Tényleg tudom mivel jár ez az egész… szóval büszke vagyok rátok srácok!

– írja bejegyzésében Sidi.

Sidi játszott Lofti Begi bevonulása alatt

Forrás: Facebbok / Sidlovics Gábor Sidi

Fontos kiemelni, hogy Matyi a győzelmével feljutott a Szuperdöntőbe, ahol Bódi Bencével csap össze!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Sidi összecsapásáról készült összefoglalónk itt olvasható: