Sidi újra visszatért a Sztárboxba! Nem is gondolnád, miért volt ott

Erre nehéz lett volna nemet mondani! Sidi nem gondolkodott, mikor Lofi Begi felkérte.

Haon.hu

Az idei Sztárboxban szállt ringbe korábban Sidi is, aki Noé Viktorral csapott össze, bár az eredmény nem a debreceni rockzenekar ex-gitárosának kedvezett. Sidi a mérkőzés után lelépett, majd kipihenten tért haza nyaralásából, azt követően elindította saját YouTube-csatornáját is. Nemrég történt, hogy egy szavazás során a régi zenekara egyik slágerét gitározta el.

Sidi nem tudott nemet mondani Lofti Begi kérésére
Forrás: Facebbok / Sidlovics Gábor Sidi

Sidi visszatért a Sztárboxba

– Amikor Begi felkért, hogy játsszak a bevonulójában, nagyon szívesen mondtam igent – számolt be róla közösségi oldalán Sidi. Mint írja, régóta ismerik egymást, aztán még azon a héten szembesült vele, hogy Matyival vívják majd a harcot.

Matyival pedig ugye már szintén nem új a kapcsolat. Úgy hogy ha lehet ilyet mondani „kétfelé szurkoltam”. Begi őszintén nagyot ment, eszméletlen melót tett bele! Matyi pedig hozta a formát betegen is. Istenadta tehetség. Nála kell landolnia az övnek! Nekem pedig jó volt tegnap újra gitározni! És még a Mokambo Gang is életben hagyott! (Eddig)  Tényleg tudom mivel jár ez az egész… szóval büszke vagyok rátok srácok!

– írja bejegyzésében Sidi.

Sidi játszott Lofti Begi bevonulása alatt
Forrás: Facebbok / Sidlovics Gábor Sidi

Fontos kiemelni, hogy Matyi a győzelmével feljutott a Szuperdöntőbe, ahol Bódi Bencével csap össze!

Sidi összecsapásáról készült összefoglalónk itt olvasható:

