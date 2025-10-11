3 órája
Sidi visszatér korábbi együtteséhez? Árulkodó felvételek - videóval
Ez valaminek az új kezdete? Sidi meglepő videót posztolt közösségi oldalára.
Sidi sokak számára a Tankcsapdából lehet ismerős, de érdemes kiemelni, hogy a gitáros a debreceni banda előtt a Zanzibárban is játszott. Sidlovics Gábor tavasszal lépett ki a rockzenekarból, és azóta több minden is történt vele: megmérkőzött a Sztráboxban, rengeteget kirándul és utazik.
Sidi gitározása sokakat meghatott
A volt gitáros közösségi oldalán hívta egy játékra a rajongóit egy videóban, amelyben kérte őket, hogy írjanak egy dalt, amit Sidi gitáron előad.
Követői végül rengeteg dalötlettel rukkoltak elő, a választás végül egy „régi ismerősre” esett, ami nem más, mint a Zanzibár egyik ismert száma, a Március végétől. Hiába telt el több év is, Sidi még mindig remekül gitározza a volt zenekarának a slágerét.
A videóra több száz reakció érkezett, ami nem meglepő! Több kommentelő is megjegyezte, hogy jó újra Sidi gitárjátékát hallani:
Jó újra hallani a játékod!
A szemfüles rajongók még egy érdekes hozzászólást is kiszúrhattak, ahol egy kommentelő Sidi további terveiről érdeklődik, hogy másik zenekarban fogunk-e vele találkozni.
A gitáros megígérte, hogy hamarosan beszámol a terveiről.
