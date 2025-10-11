október 11., szombat

Azta!

3 órája

Sidi visszatér korábbi együtteséhez? Árulkodó felvételek - videóval

Címkék#debrecen#Sidi#gitár#Zanzibár#Tankcsapda

Ez valaminek az új kezdete? Sidi meglepő videót posztolt közösségi oldalára.

Haon.hu

Sidi sokak számára a Tankcsapdából lehet ismerős, de érdemes kiemelni, hogy a gitáros a debreceni banda előtt a Zanzibárban is játszott. Sidlovics Gábor tavasszal lépett ki a rockzenekarból, és azóta több minden is történt vele: megmérkőzött a Sztráboxban, rengeteget kirándul és utazik.

Sidi meglepő videót posztolt közösségi oldalára
Forrás:  Napló-archív
Forrás:  Napló-archív

Sidi gitározása sokakat meghatott

A volt gitáros közösségi oldalán hívta egy játékra a rajongóit egy videóban, amelyben kérte őket, hogy írjanak egy dalt, amit Sidi gitáron előad. 

Követői végül rengeteg dalötlettel rukkoltak elő, a választás végül egy „régi ismerősre” esett, ami nem más, mint a Zanzibár egyik ismert száma, a Március végétől. Hiába telt el több év is, Sidi még mindig remekül gitározza a volt zenekarának a slágerét.

A videóra több száz reakció érkezett, ami nem meglepő! Több kommentelő is megjegyezte, hogy jó újra Sidi gitárjátékát hallani:

Jó újra hallani a játékod!

A szemfüles rajongók még egy érdekes hozzászólást is kiszúrhattak, ahol egy kommentelő Sidi további terveiről érdeklődik, hogy másik zenekarban fogunk-e vele találkozni. 

A gitáros megígérte, hogy hamarosan beszámol a terveiről.

