Sidi visszatér korábbi együtteséhez? Árulkodó felvételek - videóval

Sidi sokak számára a Tankcsapdából lehet ismerős, de érdemes kiemelni, hogy a gitáros a debreceni banda előtt a Zanzibárban is játszott. Sidlovics Gábor tavasszal lépett ki a rockzenekarból, és azóta több minden is történt vele: megmérkőzött a Sztráboxban, rengeteget kirándul és utazik.

Sidi meglepő videót posztolt közösségi oldalára

Forrás: Napló-archív

Sidi gitározása sokakat meghatott

A volt gitáros közösségi oldalán hívta egy játékra a rajongóit egy videóban, amelyben kérte őket, hogy írjanak egy dalt, amit Sidi gitáron előad.

Követői végül rengeteg dalötlettel rukkoltak elő, a választás végül egy „régi ismerősre” esett, ami nem más, mint a Zanzibár egyik ismert száma, a Március végétől. Hiába telt el több év is, Sidi még mindig remekül gitározza a volt zenekarának a slágerét.

A videóra több száz reakció érkezett, ami nem meglepő! Több kommentelő is megjegyezte, hogy jó újra Sidi gitárjátékát hallani:

Jó újra hallani a játékod!

A szemfüles rajongók még egy érdekes hozzászólást is kiszúrhattak, ahol egy kommentelő Sidi további terveiről érdeklődik, hogy másik zenekarban fogunk-e vele találkozni.

A gitáros megígérte, hogy hamarosan beszámol a terveiről.

