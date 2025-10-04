október 4., szombat

Megvadul az internet Sári Évi fürdőruhás képeitől - fotóval

Címkék#Sári Évi#ibiza#bikiniben

A debreceni énekesnő barátnőivel Ibizán nyaralnak. Sári Évi az Instagram-oldalán jelentkezett.

Haon.hu

A debreceni énekesnő, Sári Évi gyönyörű fürdőruhás képekkel tudatja követőivel, ő nem érzi a hazai lehűlést, hiszen Ibizán élvezi a mediterrán meleget. Az énekesnő nem fogta vissza magát a nyaralásán - írja a Ripost.

293A6759_1
Sári Évi vadító képeket posztolt ibizai nyaralásáról
Forrás: MW-archív

A cikkből kiderül, hogy az énekesnő barátnőivel egzotikus nyaraláson vannak. A különleges vakáció közben ellátogattak a szórakozóhelyeiről híres spanyol sziget egyedi klubjába is. Mutatunk is egy képet a nyaralásról:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Sári Évi Ibizán nyaral
Forrás: Instagram/Sári Évi

További képekért nézd meg a Ripost cikkét!

