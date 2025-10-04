Azta!
Megvadul az internet Sári Évi fürdőruhás képeitől - fotóval
A debreceni énekesnő barátnőivel Ibizán nyaralnak. Sári Évi az Instagram-oldalán jelentkezett.
A debreceni énekesnő, Sári Évi gyönyörű fürdőruhás képekkel tudatja követőivel, ő nem érzi a hazai lehűlést, hiszen Ibizán élvezi a mediterrán meleget. Az énekesnő nem fogta vissza magát a nyaralásán - írja a Ripost.
A cikkből kiderül, hogy az énekesnő barátnőivel egzotikus nyaraláson vannak. A különleges vakáció közben ellátogattak a szórakozóhelyeiről híres spanyol sziget egyedi klubjába is. Mutatunk is egy képet a nyaralásról:
