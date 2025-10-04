Megvadul az internet Sári Évi fürdőruhás képeitől - fotóval

A debreceni énekesnő, Sári Évi gyönyörű fürdőruhás képekkel tudatja követőivel, ő nem érzi a hazai lehűlést, hiszen Ibizán élvezi a mediterrán meleget. Az énekesnő nem fogta vissza magát a nyaralásán - írja a Ripost.

Sári Évi vadító képeket posztolt ibizai nyaralásáról

Forrás: MW-archív

A cikkből kiderül, hogy az énekesnő barátnőivel egzotikus nyaraláson vannak. A különleges vakáció közben ellátogattak a szórakozóhelyeiről híres spanyol sziget egyedi klubjába is. Mutatunk is egy képet a nyaralásról:

Sári Évi Ibizán nyaral

Forrás: Instagram/Sári Évi

