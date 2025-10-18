Elszakadt a cérna Oláh Orsinál, az utcán kezdett el üvöltözni!

A 30 éves hajdúböszörményi műkörmöst, Oláh Orsit a Házasság első látásra című műsorból ismerhetik a tv-nézők. A műsorban Széplaki Zoltán felesége lett, ám hiába a szakértelem, a románc gyakorlatilag már az első perctől kezdve halálra volt ítélve. A pszichológusok minden igyekezete ellenére válás lett Orsi és Zoli házasságából. Szombaton a Ripost írt arról, hogy Orsit felettébb idegesítik azok a férfiak, akik az utcán próbálkoznak az ismerkedéssel, főképp, ha ezt primitív módon teszik.

Oláh Orsi, a Házasság első látásra sztárja Instagram-oldalán kelt ki magából

Forrás: TV2

„Két idegösszeroppanás között picit kiventilálom magam” – így kezdte bejelentkezését Instagram-oldalán.

Tíz perce megyek az utcán, szól a másik oldalról három csávó. Fütyül, nem tudom még, mit csinál, és már nem bírtam szó nélkül. Vissza kellett üvöltenem. Aztán rájöttem, hogy a francnak kellett üvöltenem... De amikor ez hetente többször megtörténik, azt kérdem, hogy miért?

– folytatta dühösen a TV2 sztárja, aki mint mondta, nem volt szép ruhában, smink nélkül ment ki az utcára, mégis „olcsó ribancnak” érzi magát, amikor valaki kiabál neki az utcán, vagy épp fütyül utána.

