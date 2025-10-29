október 29., szerda

Hoppá!

28 perce

Elhagyta az országot a hajdú-bihari énekesnő, mutatjuk, hova költözött!

A férje miatt költözött a közel-keleti országba a fiatal énekesnő. Őszintén beszélt a kialakult helyzetről Nagy Bogi.

Haon.hu

A balmazújvárosi énekesnő, Nagy Bogi tavaly mondta ki a boldogító igent párjával, Marcival. Az Ének iskolájában feltűnt fiatal lány boldog életéről azonban több rosszakarója is negatívan számolt be. Az énekesnő korábban Instagram-oldalán osztotta ki a negatív kommentelőket. Most pedig elhagyta az országot férjével - derül ki a Ripost szerdai cikkéből

Nagy Bogi
Nagy Bogi Dubajba költözött férjével
Forrás: Napló-archív

Ahogy a cikk fogalmaz, Nagy Bogi férje, Marci munkája miatt ugyanis Dubajba tették át a székhelyüket, amiről Bogi egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben számolt be, hozzátéve, hogy attól még gyakran haza fognak járni.

Marcinak új munkája lett, így emiatt kicsit átalakítottuk az életünket. Szerencsés vagyok, hogy ez a változás nem befolyásol a munkámban. Idén direkt nem szerveztünk őszi turnét, hogy a lemezemre tudjak koncentrálni. Dalokat innen is tudok írni. Viszonylag gyakran hazajárunk. Olyankor stúdiózok, vagy próbálunk a zenekarral. Illetve, ha dolgom van, akkor bármikor haza tudok utazni, 5-6 óra a repülőút, egyáltalán nem vészes. Nekem tavasszal indul a koncertszezon, Dubajban akkor meleg van, úgyhogy otthon leszünk, de télen többet kint tudunk lenni. Szerencsére nagyon jó helyen lakunk itt kint is. Süt a nap. Az emberek kedvesek. Nyilván, Magyarország az otthonunk, folyton hazahúz a szívem, de most ez a helyzet, úgyhogy kihozzuk belőle a maxot

– számolt be az újdonságokról a hajdúsági énekesnő. 

A teljes cikket elolvashatjátok a Ripost oldalán.

