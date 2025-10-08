október 8., szerda

Hiába várandós Megyeri Csilla, erről nem tud lemondani – videóval

Sok változás történt a debreceni influenszer életében. Megyeri Csilla fantasztikusan néz ki várandósan is.

Haon.hu

Megyeri Csilla augusztus végén jelentette be az örömhírt, hogy babát vár. A hír felrobbantotta a műsorvezető közösségi oldalait, hiszen neki és kedvesének rengetegen gratuláltak.

Megyeri Csilla fantasztikusan néz ki várandósan is
Forrás: Instagram / Megyeri Csilla

Megyeri Csilla életében fontos szerepet játszik az edzés

A műsorvezető és párja, Nicola Sarciá egyelőre nem tudják, hogy kislányuk vagy kisfiúk születik, de sejtésük már van. Most úgy tűnik, egy babaváró bulin fogják megtudni az örömhírt – számolt be róla a Bors.

Mint írják, Megyeri Csilla pocakja már szépen kerekedik, ő mégsem pihenéssel tölti napjait: fontos neki, hogy ugyanolyan jó formában legyen, mint terhessége előtt.

Őszintén szólva az edzéseim jelenleg nem sokban különböznek attól, ahogy a terhesség előtt edzettem. Ohhh… mégis. A boksz kimarad nagy szívfájdalmamra. (jelenleg +8-9 kilónál tartok*) Viszont néhány kulcsfontosságú dolgot tudatosan változtattam a súlyzós edzéseken (ebből már nem engedtem) – szóval ezeket szeretném most megosztani veletek, kismamatársaim!

– olvasható Csilla instagram oldalán.

Azt, hogy Megyeri Csilla, hogyan motiválja a kismamákat azt a Bors oldalán olvadhatják el.

