Mai évfordulók
Nincs több titok: kiderült, hogy mi a neme Megyeri Csilla babájának

Egy árulkodó fénykép korábban a nyilvánosságra került. Herceg-Pál Bianka is megerősítette, Megyeri Csilláék babájának a nemét.

Haon.hu

Augusztusban számoltunk be arról, az örömhírről, hogy Megyeri Csilla babát vár. A debreceni influenszernek és kedvesének rengeteg rajongó, követő gratulált a hírhez. A napokban babaváró bulit tartottak a kis jövevény érkezésére, amiről egy sejtelmes fénykép is bejárta a nagyvilágot és sokak gyanúját megerősítette, hogy milyen nemű is lesz a gyermek.

Herceg-Pál Bianka is megerősítette, Megyeri Csilla babájának a nemét
Forrás:  MW-archív

Reméljük Megyeri Csilla szereti ezt a színt

A bulira barátokat és családtagokat is meghívtak, köztük Herceg-Pál Biankát, aki Herceg Dávid felesége. Bianka és Csilla szoros barátságot ápol, így nem meglepő, hogy őt kérte fel születendő gyermeke keresztanyai szerepére. A felkérésről természetesen bejegyzés is született mindkét nő oldalán, amelyben nemcsak az öröm hírről számoltak be, hanem Csilla gyermekének a nemét is megemlítették. Bár már sejthető volt a gyermek neme, hiszen korábbi nyilatkozata alapján a szülők szinte biztosak voltak benne, hogy rózsaszín babaholmikat kell majd vásárolniuk. A megérzések igaznak bizonyultak! 

Kislánya fog születni a debreceni műsorvezetőnek és kedvesének!

 Reméljük, az influenszer szereti a rózsaszínt! Gratulálunk a párnak!

Csilla és Bianka bejegyzése itt látható: 

Ajánljuk még: 

 

