Ilyen babavárót még nem láttál, elcsattant egy pofon Megyeri Csilláéknál! - videóval!

Zajlik az élet Megyeri Csilla és párja, Sarcia Nicola körül. Miután kitudódott az alföldi szépség terhessége, jó ideig kínozta követőit bizonytalanság: vajon kislányt vagy kisfiút hord a szíve alatt a népszerű műsorvezető? Persze senkinek sem kell már őrlődnie, hiszen, mint az nemrégiben kiderült, a család hamarosan egy kislánnyal bővül majd. Persze ezt sem csak úgy elejtették egy beszélgetésben, nagyon is megadták a módját a gyermek nemének leleplezésére.

A családtagok és a legközelebbi barátok is ott voltak Megyeri Csilla és párja babaváróján

Forrás: Instagram / Herceg-Pál Bianka

Újabb taggal bővül Megyeri Csilla családja

Babaváró bulit tartottak, barátokat és családtagokat egyaránt meghívtak. A buliban ráadásul még a Sztárbox egy-egy pillanata is megelevenült, amikor boxkesztyűt ragadt a pár! Mindez persze annak tudatában, hogy Megyeri Csilla párja egy ökölvívó szakedző, már nem is olyan meglepő.

Videó az ünneplésről:

És amire senki sem számított: már felfedték a keresztszülők kilétét is: a műsorvezető Herceg Dávid párját, Herceg-Pál Biankát kérte fel a feladatra több, mint húsz éves barátságuk nyomán.

Már nagyon vár a Keresztanyucid!

– írta Bianka is, amelyre Csilla egy rövid, de annál szívhez szólóbb üzenettel válaszolt:

A kis Sarah babával is olyan jó barinők lesznek. Super Girl Power.

