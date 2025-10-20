Hoppá! Az anyós elszólhatta magát, így fogják hívni Megyeri Csilla kislányát?

Ahogy arról már többször is írtunk, hamarosan anyai örömök elé néz a debreceni influenszer, Megyeri Csilla. A kismama párjával, Nicola Sarciával néhány hete jelentette be, hogy kislányuk születik. Egy sasszemű Reddit-felhasználónak ugyanis feltűnt, hogy Nicola Sarcia anyukája nagy örömében és izgatottságában közzétette az Instagram-oldalán Megyeri Csilla kislányának nevét, annak ellenére, hogy a szülők eddig hétpecsétes titokként őriztek - írja hétfői cikkében a BorsOnline.

Hoppá! Megvan Megyeri Csilla kislányának neve?

Forrás: Instagram/Megyeri Csilla

Az első babájával várandós Megyeri Csilla eddig csak annyit árult el, hogy a csöppségnek egy olasz nevet választottak, ami "A" betűvel kezdődik, a jelentése pedig az, hogy védelmező. A leendő nagymama viszont nem tudott tovább várni, világgá kürtölte, hogy a kislány neve Alessia lesz.

Megyeri Csilla kislánya hamarosan megszületik

