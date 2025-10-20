október 20., hétfő

Terhesség

1 órája

Hoppá! Az anyós elszólhatta magát, így fogják hívni Megyeri Csilla kislányát?

#név#kislány#Megyeri Csilla

Hamarosan megszületik a debreceni celeb első gyermeke. Eddig hétpecsétes titok volt Megyeri Csilla kislányának neve, de úgy néz ki, az anyósa izgalmában kikotyogta...

Haon.hu

Ahogy arról már többször is írtunk, hamarosan anyai örömök elé néz a debreceni influenszer, Megyeri Csilla. A kismama párjával, Nicola Sarciával néhány hete jelentette be, hogy kislányuk születik. Egy sasszemű Reddit-felhasználónak ugyanis feltűnt, hogy Nicola Sarcia anyukája nagy örömében és izgatottságában közzétette az Instagram-oldalán Megyeri Csilla kislányának nevét, annak ellenére, hogy a szülők eddig hétpecsétes titokként őriztek - írja hétfői cikkében a BorsOnline.

Hoppá! Megvan Megyeri Csilla kislányának neve? 
Forrás: Instagram/Megyeri Csilla

Az első babájával várandós Megyeri Csilla eddig csak annyit árult el, hogy a csöppségnek egy olasz nevet választottak, ami "A" betűvel kezdődik, a jelentése pedig az, hogy védelmező. A leendő nagymama viszont nem tudott tovább várni, világgá kürtölte, hogy a kislány neve Alessia lesz. 

Az erről szóló bejegyzést megnézhetitek a Bors oldalán.

Megyeri Csilla kislánya hamarosan megszületik

A debreceni influenszer korábban a Tények Mokka című műsorában szerepelt, ahol elmondta, hogy már a 6. hónapban jár, azonban elmondta, kedvese nagyobb családot, igazi olaszos famíliát szeretne. Hogy mit mondott erre Csilla, azt megtudhatjátok ebből a cikkből:

