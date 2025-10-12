október 12., vasárnap

Nem szerette volna még nyilvánosságra hozni, de egy fénykép most lebuktatta Megyeri Csillát?

Egy fénykép buktatta le a debreceni influenszert. Babaváróbulit tartott Megyeri Csilla és olasz kedvese, Nicola.

Haon.hu

Augusztusban számoltunk be arról, hogy Megyeri Csilla babát vár. A debreceni műsorvezető közösségi oldalán rengeteg rajongó gratulált az örömhírhez. A napokban babaváró bulit tartottak  a kis jövevény érkezésére.

Babaváróbulit tartott Megyeri Csilla és olasz kedvese, Nicola
Babaváróbulit tartott Megyeri Csilla és olasz kedvese, Nicola
Forrás: MW-archív

A nagy kérdés az volt, hogy a csöppség bambino o bambina, azaz magyarul kisfiú-e vagy kislány, Csilla korábbi nyilatkozata alapján pedig a szülők szinte biztosak voltak benne, hogy rózsaszín babaholmikat kell majd vásárolni – olvasható a Bors oldalán.

A babánk nemét másfél hét múlva fogjuk megtudni. A barátaink, családtagok 90°%-a kislányra tippel, így az elején hiába éreztem kisfiút, mostanra én is/mi is kislányt mondunk

– írta még szeptemberben Megyeri Csilla, aki azt is elárulta a borsnak, hogy nagyon kívánja az édeset, ami egy árulkodó jel is lehet.

Kiderült Megyeri Csilla kisbabájának a neme?

Nos, bár a női megérzés sokszor tévedhetetlennek bizonyul, Csilla és Nicola egyelőre nem szerették volna nyilvánosságra hozni, hogy lány vagy fiú lesz-e az első közös baba. A Redditezők szerint azonban így is sikerült lebukniuk! Az infuenszer közösségi oldalán osztott meg egy fotót a buliról, amelyen egy árulkodójel is jól látható, hogy mi lesz a baba neme a Bors cikkéből kiderül.

