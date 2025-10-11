Hatalmas örömhírről számolt be Kerekes Gréta – élete teljesen új fordulatot vesz!

Hatalmas örömhírről számolt be közösségi oldalán a profi sporttól tavaly visszavonult debreceni olimpikon, Kerekes Gréta. Mint kiderült, várandós.

Kerekes Gréta kisbabát vár. Fotó: NS-archív

Már nem titok, hogy bővül a kiscsaládunk

– írta a bejegyzésében Kerekes Gréta.

A poszt alatt természetesen özönlenek a gratulációk. Gréti nem régen lett 33 éves, az első gyermekét várja.

Ezt csinálja most Kerekes Gréta

Kerekes Gréta egyébként végig tudatosan építette karrierjét, a 2024-es olimpia után jelentette be visszavonulását. Egy éve tovább erősödött a Mozdulj, Debrecen, az egykori gátfutó nagykövetként erősíti a mozgalmat.