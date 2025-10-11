Ezt neked is látnod kell!
1 órája
Hatalmas örömhírről számolt be Kerekes Gréta – élete teljesen új fordulatot vesz!
Ez csodás! Kerekes Gréta ennél jobbat aligha kívánhatna.
Hatalmas örömhírről számolt be közösségi oldalán a profi sporttól tavaly visszavonult debreceni olimpikon, Kerekes Gréta. Mint kiderült, várandós.
Már nem titok, hogy bővül a kiscsaládunk
– írta a bejegyzésében Kerekes Gréta.
A poszt alatt természetesen özönlenek a gratulációk. Gréti nem régen lett 33 éves, az első gyermekét várja.
Ezt csinálja most Kerekes Gréta
Kerekes Gréta egyébként végig tudatosan építette karrierjét, a 2024-es olimpia után jelentette be visszavonulását. Egy éve tovább erősödött a Mozdulj, Debrecen, az egykori gátfutó nagykövetként erősíti a mozgalmat.
Ezt ne hagyja ki!Kézilabda
2 órája
Parádéztak a kapusok, többgólos hátrányból is felállt a DVSC Schaeffler
Ezt ne hagyja ki!Nem semmi!
2025.10.08. 18:16
Hiába várandós Megyeri Csilla, erről nem tud lemondani – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre