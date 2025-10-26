Kapja az ívet! Csúnyán nekimentek a kommentelők a nőket alázó debreceni DJ-nek!

Kabai András neve lehet, hogy elsőre sokaknak semmit sem mond, ám ha hozzátesszük, hogy ő volt az, aki a Házasság első látásra első évadában már az esküvő napján megalázta Dávid Petrát a külseje miatt, akkor már talán derenghet valami. Bizony, az országjáró DJ szerencsét próbált a párkapcsolati reality-ben, ám a házassága inkább hasonlított egy rémálomra, mintsem egy tündérmesébe illő frigyre – idézte fel cikkében a Borsonline.

Kabai András csúnyán megalázta a nőket

Forrás: Kabai András

Andris házassága nem meglepő módon válással végződött, majd még őt is meglepve, újra rátalált a szerelem. Mint azt a Bors írja, ez a kapcsolat sem tartott túl sokáig, nemrég még párja nélkül utazott Balira, hogy átgondolja, merre kellene továbbhaladnia az életébe, de azóta kiderült, hogy külön utakon folytatják.

A DJ Loving Arms néven is ismert zenész legutóbbi videója azonban most kiverte a biztosítékot. Mint azt a Bors írja, azt óhajtotta ugyanis előadni, hogy ő unalomból flörtölt néhány nővel, ami igencsak komoly lelki folyamatokat indított be náluk, kötődni kezdtek, míg Andris csak szórakozott.

Unatkoztam, flörtöltem. Hárman azt hiszik, hogy kapcsolatban vagyunk. Ketten hozzám akarnak költözni. Egy pedig gyereket akar. Lehet nem kellett volna?

– menőzik a szingli lemezlovas a fiktív történettel, aminek nyilván semmi köze a valósághoz, ám árulkodó, ha egy férfi arra vágyik, hogy több nőt is hülyítsen.

A kommentelőknek is feltűnt Kabai hozzáállása, nem is igazán kímélték a férfit. Olyan követője is akadt, aki azonnal blokkolta őt.

„Azt már mindenki látta, hogy a szerelemhez és a nőkhöz lúzer vagy, maradj annál, amiben jó vagy, zenélj, azt szeretjük.”

„Ennyire lehet hülyíteni a nőket ??? Szerencsétlenek, lehet röhögni rajtuk, de ha hölgyek csinálják ezeket a dolgokat, akkor " milyen aljas r**gyók", ugye ?..Remélem ők is fognak rajtad röhögni..”

Nekem ennyi infó elég is, hogy blokkoljam a profilodat. Ha ilyennel vagy kattintásvadász, akkor ilyen ártalom nem kell a világba.

– írták a követői.

