Csúnyán végződött a debreceni kukkoló szolárium története

Akad-e olyan, aki még emlékszik a debreceni ingyenes szolárium különös történetére, ami a kétezres évek elejére nyúlik vissza? Nem mindennapi sztori. Bárhogy is kérdezősködtünk, átlapoztuk a Hajdú-bihari Napló archívumát, kérdeztük a mesterséges intelligenciát, egyre inkább úgy tűnt: ilyen hely soha nem is létezett, és csupán halvány emlékeink tréfálkoznak velünk. Egészen addig, amíg szerkesztőségünk egyik megbecsült tagja rábukkant egy 2001-es Magyar Nemzet cikkre, ami igazolja a botrányos üzlet egykori létezését.

Mégis volt ára az ingyenes szoláriumnak

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Akkoriban a szolárium egészen menő vállalkozás volt, hiszen a férfiak Ricky Martinra, a nők Fresh Wikire szerettek volna hasonlítani. Éppen ezért volt már akkor is meglepő, hogy egy jövedelmező szolgáltatást térítésmentesen kínálnak. A debreceni belvárosban. Hogy mégis miért érte meg a Piac utca 72 szám alatti (a videótéka és a 424 presszó közötti) szépítőműhelyt fenntartani, ha fizetni kellett a bérleti díjat, a munkabért, a vállalkozói költségeket, ráadásul a fénycsövekkel telepakolt barnítógépek közismerten fekete lyukként nyelik el az áramot? Az ingyenességnek megvolt az ára: a bevételt a szoláriumban működő 20 darab webkamera termelte, amely folyamatosan rögzített, a felvételeket pedig egy fizetős weblapon keresztül tekinthették meg az arra kíváncsiak.

A portál Európának és elsősorban a német piacnak szól. Erre a német tulajdonosok szerint azért van szükség, hogy a meztelen vendégek az ismerősök és a szomszédok részéről ne legyenek kellemetlen megjegyzéseknek kitéve

– olvasható a korabeli írásban, amelyből az is kiderül, naponta többen vették igénybe az ingyenes szoláriumot, és 760-an rendelkeztek bérlettel. A weboldalnak napi 5-600 látogatója volt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mindent a szemnek és az internetnek

Kétségtelen, hogy az ötlet morális szempontból finoman szólva is botladozott, de azt el kell ismerni, hogy gondosan ki volt találva. Pláne annak tudatában, hogyan igyekeztek a tulajdonosok a polgári perektől távol tartani magukat. A szoláriumba betérőkkel ugyanis egy nyilatkozatot írattak alá, amelyben a vendégek gyakorlatilag lemondtak a személyiségi jogaikról, és önként vállalták a nyilvános meztelenkedést. Akarva, akaratlanul. Elvégre legyen szó a világ legőszintébb emberéről, egyvalamiben már biztosan mindenki hazudott életében: hogy

elolvasta és megértette a felhasználási feltételeket.

Márpedig az ingyenes barnulás örömében aligha nézte át bárki figyelmesen a szerződést, kiváltképp, ha a jogászok kellően szárazan fogalmaztak. Így bizonyára sokakat később a szoláriumcsöveknél is jobban pecsenyevörösre sütött a felismerés: a szalonban nyújtott előadásuk közben a világhálón ezrek sírattak el rájuk egy csomag százas zsebkendőt. Természetesen volt, aki tudatosan használta a szolit, és nem vetkőzött meztelenre, hanem fürdőruhában feküdt be a gépbe. Elvégre ennyit a strandon bárki megmutat magából.