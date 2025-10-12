1 órája
Csúnyán végződött a debreceni kukkoló szolárium története
Sokan úgy vetkőztek meztelenre, hogy nem is tudhattak arról, hogy be van kamerázva az üzlet. Nem is működött sokáig az ingyenes szolárium.
Akad-e olyan, aki még emlékszik a debreceni ingyenes szolárium különös történetére, ami a kétezres évek elejére nyúlik vissza? Nem mindennapi sztori. Bárhogy is kérdezősködtünk, átlapoztuk a Hajdú-bihari Napló archívumát, kérdeztük a mesterséges intelligenciát, egyre inkább úgy tűnt: ilyen hely soha nem is létezett, és csupán halvány emlékeink tréfálkoznak velünk. Egészen addig, amíg szerkesztőségünk egyik megbecsült tagja rábukkant egy 2001-es Magyar Nemzet cikkre, ami igazolja a botrányos üzlet egykori létezését.
Akkoriban a szolárium egészen menő vállalkozás volt, hiszen a férfiak Ricky Martinra, a nők Fresh Wikire szerettek volna hasonlítani. Éppen ezért volt már akkor is meglepő, hogy egy jövedelmező szolgáltatást térítésmentesen kínálnak. A debreceni belvárosban. Hogy mégis miért érte meg a Piac utca 72 szám alatti (a videótéka és a 424 presszó közötti) szépítőműhelyt fenntartani, ha fizetni kellett a bérleti díjat, a munkabért, a vállalkozói költségeket, ráadásul a fénycsövekkel telepakolt barnítógépek közismerten fekete lyukként nyelik el az áramot? Az ingyenességnek megvolt az ára: a bevételt a szoláriumban működő 20 darab webkamera termelte, amely folyamatosan rögzített, a felvételeket pedig egy fizetős weblapon keresztül tekinthették meg az arra kíváncsiak.
A portál Európának és elsősorban a német piacnak szól. Erre a német tulajdonosok szerint azért van szükség, hogy a meztelen vendégek az ismerősök és a szomszédok részéről ne legyenek kellemetlen megjegyzéseknek kitéve
– olvasható a korabeli írásban, amelyből az is kiderül, naponta többen vették igénybe az ingyenes szoláriumot, és 760-an rendelkeztek bérlettel. A weboldalnak napi 5-600 látogatója volt.
Mindent a szemnek és az internetnek
Kétségtelen, hogy az ötlet morális szempontból finoman szólva is botladozott, de azt el kell ismerni, hogy gondosan ki volt találva. Pláne annak tudatában, hogyan igyekeztek a tulajdonosok a polgári perektől távol tartani magukat. A szoláriumba betérőkkel ugyanis egy nyilatkozatot írattak alá, amelyben a vendégek gyakorlatilag lemondtak a személyiségi jogaikról, és önként vállalták a nyilvános meztelenkedést. Akarva, akaratlanul. Elvégre legyen szó a világ legőszintébb emberéről, egyvalamiben már biztosan mindenki hazudott életében: hogy
elolvasta és megértette a felhasználási feltételeket.
Márpedig az ingyenes barnulás örömében aligha nézte át bárki figyelmesen a szerződést, kiváltképp, ha a jogászok kellően szárazan fogalmaztak. Így bizonyára sokakat később a szoláriumcsöveknél is jobban pecsenyevörösre sütött a felismerés: a szalonban nyújtott előadásuk közben a világhálón ezrek sírattak el rájuk egy csomag százas zsebkendőt. Természetesen volt, aki tudatosan használta a szolit, és nem vetkőzött meztelenre, hanem fürdőruhában feküdt be a gépbe. Elvégre ennyit a strandon bárki megmutat magából.
Csak a kirakaton hagyott nyomot az ingyenes szolárium létezése
Megnyugtatásul írjuk, a technika akkoriban távol állt a mai fejlettségi szinttől. A webkamerák általában néhány képkockát rögzítettek másodpercenként, és a felbontás is olyan pocsék volt, hogy – ha az edzőteremtől nem is – a pixelektől biztosan kockásnak tűntek a hasak. Így felismerni aligha lehetne valakit egy német kölcsönzőben kallódó, régi videókazetta felvételén. Ennek ellenére biztos akadt olyan, aki sötét foltként tekint azokra az időkre.
Talán egy átvert ügyfél volt, vagy egy feldühödött férj, akinek a felesége tette önkéntelenül közszemlére a hátsóját, ám valaki egy téglával be is törte a szalon ablakát.
Ezt követően már nem működött sokáig, szinte egyik napról a másikra zárt be a szolárium stúdió. Azt már végképp nem tudni, hogy a hatóságok léptek közbe, vagy a fizetős weboldalra regisztrált ügyfeleknek volt kevés a látvány. Egyszer csak eltűnt a cégér, és bár az internet állítólag nem felejt, még a világhálón sincs nyoma, mintha az egész világ szégyellné az ingyenes szolárium egykori létezését.
