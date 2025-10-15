Szolnoki Szabolcs a Házasság első látásra harmadik évadában is szerepel? Nagyon úgy tűnik…

Hétfőn, október 13-án elstartolt a Házasság első látásra harmadik évada. Nagyon izgalmas párok, azaz házastársak kaptak esélyt arra, hogy egymásban felfedezzék az igazit. Minden szereplő egy valódi karakter, de nem tudnak a nézők elmenni amellett, hogy az idei évadban egy „régi” szereplő is feltűnt. Legalábbis a rajongók úgy látják, a 60 éves Sanya személyében ott lakozik a debreceni Szolnoki Szabolcs, aki a műsor második évadában szórakoztatta a rajongókat.

A Házasság első látásra harmadik évadában Rita és Sanya is összeházasodtak

Forrás: TV2

Házasság első látásra házastársak

Ahogyan a párkapcsolati reality elindult, úgy robbantak be a beszélgetések is a Házasság első látásra Facebook-csoportokban is. A nézők szó szerint szétcincálják a szereplőket, négy rész (dupla részek) ment le eddig mindössze, de már most vannak népszerű és unszimpatikus párok, szereplők. A rajongóknak elég 1-2 adást figyelemmel kísérniük, hogy azonnal levonják a véleményüket. Sanya nem igazán kezdett jól, ugyanis a 60 éves férfi kijelentette, hogy Rita, akit választottak mellé a szakértők, nem igazán az ő ízlése.

Sanyát nagyképűnek írják le a tévénézők, aki pökhendi és túl sokat képzel magáról. Szinte minden második kommentben az olvasható, hogy Sanya a Szolnoki Szabolcs kettő!

Engem ez a Sanya a tavalyi Judit férjére emlékeztet, elfelejtettem a nevét. Nagyon nem szimpi

– olvasható. Míg egy másik hozzászóló azt írja:

Szabi ipari tanuló Sanyihoz képest, Szabin lehetett nevetni és így soha nem alázta volna meg Juditot, Sanyi egy paprikajancsi, hol van ez 60? Erős 65 legalább

– írják.

Az egyik hozzászóló úgy fogalmazott, hogy minden évadban van egy önimádó majom.

Teljesen el van ájulva magától ez is, úgy mint a Szabi volt

– állítja.

Azt gondolná a földi halandó, hogy Mr. Szabi stílusát nem lehet már überelni. Erre jön Mr. Chippendale

– reagált egy másik kommentelő.

Telefonon megkerestük Szolnoki Szabolcsot, szerettük volna, ha reagál a „vádakra”, miszerint Sanya személyében meglátták az ő karakterét.

Azonban a debreceni üzletember nem kívánt nyilatkozni. Nos, már csak abban lehet bízni, hogy Sanya és Rita kapcsolata vesz egy pozitív irányt, és a férfi rájön, Rita igenis egy értékes 55 éves nő.

Ajánljuk még: