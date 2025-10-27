Megmutatta párját a Házasság első látásra sztárja, Széplaki Zoltán! – fotóval

Széplaki Zoltán a Házasság első látásra című műsor 2. évadában tűnt fel. Nagyon sok nő rajongott a szexi tűzoltóért, azonban felesége, a hajdúböszörményi Oláh Orsi nem vonzódott a férfihoz. A tűzoltó rengeteg mindent tett azért, hogy Orsit lenyűgözze, de nem járt sikerrel. Azonban most nagyon úgy tűnik, hogy boldog, hiszen megmutatta szerelmét.

A Házasság első látásra sztárja, Széplaki Zoltán újra szerelmes

Forrás: Széplaki Zoltán/Instagram

A Házasság első látásra tűzoltója megtalálta szerelmét

Széplaki Zoltán és párja, Adorján Angéla a közelmúltban eltöltött néhány napot Ópusztaszeren, egy erdei kis vendégházban „bújtak el” a világ elől.

Szauna, jakuzzi, házi készítésű lekvárok, friss sütik, és olyan vendéglátás, amitől tényleg otthon érzi magát az ember

– méltatta Instagram-oldalán a szállást, de bizonyára nem ez volt a célja. Sokkal inkább az, hogy a gyönyörű szőke barátnőjét megmutassa rajongóinak.

Mintha egymásnak lettetek volna teremtve, annyira összeilletek, kívül-belül. Kívánom nektek, hogy örökké ilyen boldogok legyetek, mint ezeken a képeken

– olvasható az egyik hozzászólásban.

Zoltán volt felesége, Oláh Orsi nem éppen legjobb periódusát élni. Ahogyan arról beszámoltunk a napokban, a Házasság első látásra hajdú-bihari sztárja nem bírta tovább, Instagram-oldalán kelt ki magából.