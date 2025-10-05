Ezzel garantáltan sikered lesz a Házasság első látásra debreceni sztárja szerint

2025. október 13-án elstartol a Házasság első látásra című reality új évada, igaz, a TV2 sikerműsorának korábbi szereplői iránt sem kopott meg a lelkesedés. Most például a Házasság első látásra sztárja, a Loving Arms művésznével DJ-ző Kabai Andris tett ki az Instagram-oldalára egy erős tippet arra, amivel garantáltan idegállapotba hozható az ex – írja Ripost.

A Házasság első látásra debreceni sztárja szerint ezzel tutira mehetsz

Forrás: Riposzt

Mint írták, Dávid Petra egykori férje már a reality során is megmutatta, hogy lehet a másiknak lelki fájdalmat okozni. Ő volt az egyetlen, akinek a felesége a vécén húzta le a házasságukat szimbolizáló gyűrűjét.

A videó alább látható. Mint a Ripost azt hozzátette, a hozzászólók közül többen is jó ötletnek tartották a javaslatot.

