Bulvár

55 perce

Ezzel garantáltan sikered lesz a Házasság első látásra debreceni sztárja szerint

Sokaknál kiverte a biztosítékot. Nem semmi tippeket adott a Házasság első látásra korábbi debreceni szereplője.

Haon.hu

2025. október 13-án elstartol a Házasság első látásra című reality új évada, igaz, a TV2 sikerműsorának korábbi szereplői iránt sem kopott meg a lelkesedés. Most például a Házasság első látásra sztárja, a Loving Arms művésznével DJ-ző Kabai Andris tett ki az Instagram-oldalára egy erős tippet arra, amivel garantáltan idegállapotba hozható az ex – írja Ripost.  

A Házasság első látásra debreceni sztárja szerint ezzel tutira mehetsz
A Házasság első látásra debreceni sztárja szerint ezzel tutira mehetsz
Forrás: Riposzt

Mint írták, Dávid Petra egykori férje már a reality során is megmutatta, hogy lehet a másiknak lelki fájdalmat okozni. Ő volt az egyetlen, akinek a felesége a vécén húzta le a házasságukat szimbolizáló gyűrűjét. 

A videó alább látható. Mint a Ripost azt hozzátette, a hozzászólók közül többen is jó ötletnek tartották a javaslatot.

