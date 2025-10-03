A Házasság első látásra debreceni sztárja kitálalt: ezt gondolja az új szereplőkről

Október 13-án dupla részekkel indul a TV2 sikeres reality-műsora, a Házasság első látásra 3. évada. A műsorban 6 ismeretlen férfi és 6 ismeretlen nő keresi a párját és vállalja el, hogy az oltár előtt mondja ki az igent a neki kiválasztott társsal – akit pszichológus és egyéb neves szakemberek gondolnak ideálisnak számára. Az első és a második évadban is voltak hajdú-bihari szereplői a műsornak: most az első évad debreceni szívtipróját, Kabai Andrást kérdezték az új évad hölgyeiről - olvasható a BorsOnline-on.

Láttam az új szereplőket, és hármójukat ismerem is valamennyire. Danit ugyan személyesen nem, de a sportmúltja miatt régóta követem a munkásságát. Rita pedig azon a klinikán dolgozik, ahova én is járok vitaminos infúziókra, szóval ott elég sokszor találkoztam vele, és nagyon szurkolok neki. Rebekával pedig korábban Instagramon beszélgettem, bár nem lett belőle randi vagy ilyesmi, az üzeneteknél nem jutottunk tovább, de kíváncsi leszek, hogy alakul majd a házassága

Hozzátette, Rebekának nagyon jó a kisugárzása, egy abszolút pozitív lány, ami miatt az egész karaktere nagyon kellemes. Emellett pedig persze egy tök szép csaj, de ez Rékáról is elmondható, ahogy fogalmazott, „tényleg nagyon dekoratív, de a személyiségét sajnos nem ismerem”.

