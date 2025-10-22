október 22., szerda

Exkluzív! Házasság első látásra: Brem László újra megpróbálta! Mit szól az exfelesége, Góbi Hilda?

Címkék#Góbi Hilda#Házasság első látásra#házasság#reality

Újabb fordulatot vett a TV2 legsikeresebb párkereső műsora. A Házasság első látásra harmadik évada Brem László számára adott még egy esélyt. De mit szól ehhez Góbi Hilda?

Haon.hu
Exkluzív! Házasság első látásra: Brem László újra megpróbálta! Mit szól az exfelesége, Góbi Hilda?

A debreceni Góbi Hilda és Brem László a Házasság első látásra műsor első évadában tűnt fel

Forrás: TV2

Október 13-án, hétfőn elstartolt a Házasság első látásra harmadik évada. Nagyon izgalmas párok, azaz házastársak kaptak esélyt arra, hogy egymásban felfedezzék az igazit. Rengeteg cikk született azóta a házastársakról, feltűnt Sanya, akit Szolnoki Szabolcshoz hasonlítottak, azonban ez nem minden. Szerda este megjelent Brem László is, aki Zavirát vette el feleségül. A férfit a párkapcsolati reality rajongói már az első évadból jól ismerhetik, hiszen akkor a debreceni Góbi Hilda párjaként akart kiváló férjként „szerepelni”. Az ő házasságuk zátonyra futott, éppen ezért kíváncsian vártuk, Hilda mit szól volt férje házasságához.

házasság első látásra
A Házasság első látásra harmadik évadában Zavira lett Brem László felesége
Forrás:  TV2

Házasság első látásra: Brem László újra megpróbálja a párkeresést

Nagyon meglepett, hogy újra próbálja megtalálni az igazit a Házasság első látásra harmadik évadában. De nagyon szurkolok neki, és bízom abban, hogy most sikerül megtalálnia az igazit. Annak idején nálunk a kémia nem volt meg, viszont nagyon megkedveltük egymást. Tiszteltük a másikat, és humorral mindent átvészeltünk. De társként nem tudtunk egymásra nézni, hiszen nem volt meg az az igazi plusz

 – fogalmazott a Haon megkeresésére Góbi Hilda. Elmondta, sok sikert kíván Lacinak, és reméli, Zavirában megtalálja a számára legtökéletesebb nőt.

Hilda kiemelte, nagy lehetőségnek gondolja a műsort, viszont úgy látja, ő már hasonlóban nem szerepelne. 

Csak én tudom, ki/mi kell nekem, és mi számomra a fontos

 – tette hozzá.

