„Mozogtak a falak, a lámpák, alattunk az ágy” - Borzasztó földrengés sújtotta a debreceni sztár otthonát!

Ahogy arról szerdán írtunk, Dobó Ági nemrég hazalátogatott Magyarországra, ahol egy hetet töltött. A debreceni modell hétfőn utazott vissza a közép-amerikai országba, ahova egy évvel ezelőtt költözött ki. Szerda este aztán döbbenetes dolgot osztott meg követőivel, ugyanis földrengés történt az országban - olvasható a BorsOnline csütörtöki cikkében.

Földrengés volt Costa Ricán, Dobó Ági a gyerekeivel vészelte át az estét

Tegnap éjszaka 6.1-es földrengésre riadt fel az egész környékünk. Mozogtak a falak, a lámpák, alattunk az ágy... És bár az intenzív szeizmikus mozgás mindennapos, ez most erősnek számított

– írta közösségi oldalán szerda este a modell. Az ilyen erősségű földrengések akár komolyabb sérülést is okozhatnak nagyobb városokban, de ahogy fogalmazott, olyan szigorú és komoly statikai követelmények vannak Costa Ricán, hogy ennél erősebb földrengéseket is kibírnának az itteni épületek.

