Gasztroinfluenszer

1 órája

Földönkívüliek ejtették rabul Debrecenben az ismert influenszert

Címkék#debrecen#Erdődi Péter#influenszer

Sajtos UFO-burgereket kóstolni érkezett a cívisvárosba a TikToker. Erdődi Pétert láthatóan elvarázsolta a debreceni vendéglátóhely.

Haon.hu

Frissen közzétett videójában egy debreceni, Csapó utcai vendéglátóhely burgerét tesztelte Erdődi Péter. A népszerű grasztroinfluenszer fiával együtt kóstolta meg a helyi különlegességet, és a felvételen megegyeztek abban, hogy minden nap tudnák fogyasztani a finomságot. Debreceni rajongói ezt bizonyára örömmel vennék.

A Csapó utcai burgerezőt próbálta ki Erdődi Péter
A Csapó utcai burgerezőt próbálta ki Erdődi Péter
Fotó: Czinege Melinda / Forrás:  Illusztráció: Napló-archív 

Népszerű lett Erdődi Péter debreceni videója

A Tiktonok látható videót kedd délelőttig, 16 órával a közzététele után 7 ezer 233-an kedvelték, a Facebookon (ahová csak másnap került ki a poszt) 1 óra alatt 260-an nyomtak a tetszik gombra a videó alatt. Az biztos, hogy az üzlet számára reklámnak sem haszontalan, a hozzászólásokban többen jelezték, hogy megkívánták a sajtos UFO-burgert. Volt, aki azt írta, hogy minden nap elsétál a vendéglátóhely előtt, de most már adni is fog egy esélyt neki.

A tartalomgyártó a koronavírus-járvány idején Bringásfutár néven tett szert népszerűségre a TikTokon. Azóta testétpítőként és gasztrobloggerként tevékenykedik. A videós megosztón 288 ezer követője van, és több mint 8 millióan tekintették meg a videóit.

@erdodi_peter Földönkívüli sajtos burgerek @Smash Burger & Beer Bar #finom #étterem #azügynökség ♬ eredeti hang - Erdődi Péter

Ha Erdődi Péter néhány nappal korábban érkezik, nyúlpörköltet is kóstolhatott volna Józsán, vagy a Pávai-menüt Hajdúszoboszlón. Az erről szóló cikkeink itt olvashatóak:

Ajánljuk még:

 

