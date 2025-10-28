Földönkívüliek ejtették rabul Debrecenben az ismert influenszert

Frissen közzétett videójában egy debreceni, Csapó utcai vendéglátóhely burgerét tesztelte Erdődi Péter. A népszerű grasztroinfluenszer fiával együtt kóstolta meg a helyi különlegességet, és a felvételen megegyeztek abban, hogy minden nap tudnák fogyasztani a finomságot. Debreceni rajongói ezt bizonyára örömmel vennék.

A Csapó utcai burgerezőt próbálta ki Erdődi Péter

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Illusztráció: Napló-archív

Népszerű lett Erdődi Péter debreceni videója

A Tiktonok látható videót kedd délelőttig, 16 órával a közzététele után 7 ezer 233-an kedvelték, a Facebookon (ahová csak másnap került ki a poszt) 1 óra alatt 260-an nyomtak a tetszik gombra a videó alatt. Az biztos, hogy az üzlet számára reklámnak sem haszontalan, a hozzászólásokban többen jelezték, hogy megkívánták a sajtos UFO-burgert. Volt, aki azt írta, hogy minden nap elsétál a vendéglátóhely előtt, de most már adni is fog egy esélyt neki.

A tartalomgyártó a koronavírus-járvány idején Bringásfutár néven tett szert népszerűségre a TikTokon. Azóta testétpítőként és gasztrobloggerként tevékenykedik. A videós megosztón 288 ezer követője van, és több mint 8 millióan tekintették meg a videóit.

Ha Erdődi Péter néhány nappal korábban érkezik, nyúlpörköltet is kóstolhatott volna Józsán, vagy a Pávai-menüt Hajdúszoboszlón. Az erről szóló cikkeink itt olvashatóak: