Nehéz döntést hozott Dobó Ági: „egyfajta kétlaki életre rendezkedünk be...”

A nyarat itthon töltötte családjával a debreceni modell, Dobó Ági, ám szeptemberben visszaköltözött Costa Ricára, ahol az elmúlt évben is élt gyermekeivel, akik ott is jártak iskolába. Dobó Ági múlt héten Magyarországon járt, mivel hazaszólította a munka, de ezen kívül nem volt sok szabadideje, ami eléggé elszomorította, mert sok mindenkivel szeretett volna találkozni - olvasható a Ripost cikkében.

Dobó Ági ismét Magyarországra utazott, de nem tudta kiélvezni az itthon töltött időt

Forrás: MW-archív

Mint írják, a korábbi szépségkirálynő Instagram-oldalán számolt be az elmúlt napok eseményeiről:

Ahogyan görgettem a telefonomat, úgy összegeztem, hogy egészen sok minden, és sok mindenki belefért a napjaimba, miközben 12-16 órákat forgattunk, fotóztunk naponta. Mondjuk tény, hogy 4-5 óránál többet egyik nap sem aludtam...

- írja. A fiatal anyuka a bejegyzésben kiemelte, hétfőn már vissza is utazott Costa Ricába, azonban nem zárta ki, hogy újra Magyarországon éljen családjával.

Újra Costa Ricán vagyunk! De mondjuk úgy, hogy egyfajta kétlaki életre rendezkedünk be...

- tette hozzá a debreceni híresség.

