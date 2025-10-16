október 16., csütörtök

Kendőzetlenül beszélt a gyermekvállalásról Bódi Sylvi - részletek!

Címkék#debrecen#Bódi Sylvie#playmate

Ráadásul egyéb izgalmas részletekre is rávilágított a Metropolnak adott interjújában. Bódi Sylvie-t kérdezték.

Haon.hu

Bódi Sylvi nagyon sokat változott! Míg korábban felszínesebb életet élt, most egészen más dolgok foglalkoztatják már, a részletekről a metropol.hu számolt be. A lapnak Bódi Sylvi beszélt arról is, hogy miért nincs húsz éve felvállalt párkapcsolata, ráadásul szóba került a gyerekvállalás is.

Bódi Sylvi Playmate-ként lett ismert, rengeteg tévéműsorban szerepelt, modellkedett
Forrás: MW-archív

A gyermekvállalás kérdésén is elgondolkodott

Egyelőre nincs gyermekem. Bár nem gondolom, hogy tolnám magam előtt a gyereket, és szerepeltetném mindenhol, de biztos nagyon büszke lennék rá. Nem szeretném eldugni – folytatta a szörfös, aki hozzátette: „De valahogy a magánéletemet védem, azt érzem, hogy az úgy jó. Benne van a nevében. Annyi mindent lehet rólunk tudni, mit eszünk, mit szeretünk, hol manikűröznek. Legyen valami, ami csak a miénk. Én erre tudatosan figyeltem.

Tudom, hogy kevesen vannak így, sokan szeretik megmutatni a magánéletüket. Én szeretem magamnak megtartani. Ha valamit akarok, azt úgyis fogom közölni

– tette hozzá. Főleg az irigy és rosszindulatú emberektől tart, ezért nem mutogatja a privát dolgait.

Ő döntött a munkáiról

Az Abaházi Presszóban elárulta, hogy soha nem volt menedzsere, mindig ő döntött a munkákkal kapcsolatban. Ennek előnyeiről és hátrányairól bővebben a metropol.hu cikkében olvashatnak.

