szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

20°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új dal

1 órája

Élete utolsó pillanatait láthatjuk a zuhanás előtt Lukács Lacinak az új Tankcsapda dalban – videóval

Címkék#debrecen#Tankcsapda#új dal

Új dallal jelentkezett a debreceni együttes! Mutatjuk a Tankcsapda legújabb számát!

Haon.hu

Közel két év telt el azóta, hogy új Tankcsapda dalt hallhattunk – most viszont megtört a csend! A zenekar május óta a hazai zenei életből jól ismert vendég-gitárosokkal koncertezik, miközben gőzerővel készül az új album. A stúdióban összesen kilenc gitáros segíti Lukács Laci és Fejes Tomi munkáját, így az idei nyár a Tankcsapda történetében kifejezetten különleges időszak lett.

Három gitáros az új Tankcsapda dalban

Most pedig itt az első új szám: ’Mondd ki a nevemet’. A dalhoz videóklip is készült, amelyben három gitáros – Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila – közreműködését nemcsak hallani, hanem látni is lehet.

Lukács Laci így foglalta össze a dal születését:

Ahogy erről korábban már beszéltünk: kilenc gitáros közreműködésével, hónapok óta készül az új Tankcsapda album. A ’MONDD KI A NEVEMET’ az első az új dalok közül, amit bemutatunk, sőt ez az egyetlen, ahol egy dalon belül három gitáros – Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila – játéka is hallható, így adta magát az ötlet, hogy ebben a klipben szerepeljenek is mindhárman. A ’Mondd ki a nevemet’ talán nem egy „szokványos” tankcsapdás dal és klip, de aki ismer minket az tudja, hogy időről időre szeretünk új utakat keresni legyen szó akár a zenéről, akár a szövegről, akár a képi világról. A teljes album megjelenéséig lesz még dalbemutató, de addig is: a ’Mondd ki a nevemet’ – ráadásul élőben is mind a három gitárossal – szeptember 19-én a Budapest Park koncerten kerül először színpadra!

Közel két év után megérkezett a legújabb dala a debreceni együttesnek

A videót Tokay Péter rendezte, akivel a zenekar korábban is dolgozott már együtt. Ő így mesélt a forgatásról:

A ’Mondd ki a nevemet’ klip a United Illusions stúdiójában forgott, ami a legnagyobb ARRI akkreditált virtuális produkciós stúdió Közép-Európában. A koncepció és jelenetek megálmodása után heteket töltöttünk az előkészületekkel, melyek a hátterek elkészítéséből és előterek beszerzéséből álltak. A klip koncepciója igen egyszerű: Laci egy pilótát alakít, aki életének utolsó pillanatait éli épp meg zuhanás előtt, így a klipben látható érdekes, szürreális helyszínek, hátterek, mind az ő agyának szüleményei. Mint amikor az utolsó pillanatban lepörög előttünk a teljes életünk. Nagyon sok apró motívum és utalás kapott helyet a klipben, amelyek többsége csak számomra észrevehető. A United Illusions-nél a legmodernebb technológiát ötvöztük a víziószerű történetmeséléssel, amelyen mintegy ötven szakember dolgozott. A forgatás valós idejű 3D környezetek megvalósításával zajlott, ARRI 35 kamerával.

Tokay Péter hozzátett: a Pixel Film és a Black Swan Hungary gyártásában készült klip egy hosszú forgatási nap alatt született, majd hetekig tartó utómunka követte. Bizonyos zenekar nélküli jeleneteket AI segítségével készítettünk, amiket kreatívan illesztettünk a történetbe. Úgy gondolom, sikerült egy igényes, sok munkaórát igénylő különlegességet letennünk az asztalra. A zenekarnak tetszik, nekünk tetszik, reméljük a közönségnek is.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu