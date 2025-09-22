szeptember 22., hétfő

A Sztárbox után összepakolt és mindent itt hagyott Sidi – videóval

Erre nem számítottunk! Vasárnap este csapot össze Noé Viktor és Sidi, azaz Sidlovics Gábor.

Haon.hu

Hosszú hónapokon át zajlott a felkészülése a Tankcsapda volt gitárosának a Sztárboxra. Sidi vasárnap összecsapott Noé Viktor színész-rendezővel. Könnyűnek nem mondható mérkőzésen mérték össze erejüket az e heti férfi nehézsúlyú kategóriájú versenyzők.

A mérkőzések pörgősek voltak, folyamatosan ment az adok-kapok! Sidi az egyik menetben a padlóra is került. A meccset végül pontozással döntötték el, ahol Noé Viktort nevezték meg győztesként.

Sidi újból lelépett az országból

Hétfőn osztotta meg Sidlovics Gábor közösségi oldalán azt a videót, amelyben kijelenti, hogy ismét útra kelt és elhagyta az országot. A Sztárbox után úgy érzi, megérdemli a pihenést. A teljes bejelentkezést itt tudjátok megnézni:

