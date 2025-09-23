szeptember 23., kedd

Hirtelen eltűnése után bejelentkezett Sidi, nem is akárhonnan! – fotóval

Nem hiszed el, honnan jelentkezett be a Tankcsapda volt gitárosa! Sidi a közösségi oldalára posztolt egy fotót.

Haon.hu

Hétfőn számoltunk be róla, hogy véget ért a Sztárbox, legalábbis Sidi számára. A Tankcsapda volt gitárosának sajnos nem sikerült legyőznie Noé Viktort a mérkőzése során.

Sidi a közösségi oldalára posztolt egy fotót
Sidi a közösségi oldalára posztolt egy fotót
Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi 

Az összecsapást követően Sidlovics Gábor összepakolt és elhagyta az országot. A célról és a miértről egy videóüzenet formájában számolt be. A videót itt tudjátok megnézni:

A tengeren piheni ki a fáradalmakat Sidi

Hétfőn a késői órákban be is csekkolt Sidi a Facebook-oldalán. Egy közös fényképet osztott meg Fenyő Ivánnal, akivel a tengeren pózolnak. Mint írja: „két ravasz tengeri medve a nyílt tengeren!” A bejegyzésre több száz reakció érkezett, és többen is jó pihenést kívántak nekik.

