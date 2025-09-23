Hirtelen eltűnése után bejelentkezett Sidi, nem is akárhonnan! – fotóval

Hétfőn számoltunk be róla, hogy véget ért a Sztárbox, legalábbis Sidi számára. A Tankcsapda volt gitárosának sajnos nem sikerült legyőznie Noé Viktort a mérkőzése során.

Sidi a közösségi oldalára posztolt egy fotót

Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi

Az összecsapást követően Sidlovics Gábor összepakolt és elhagyta az országot. A célról és a miértről egy videóüzenet formájában számolt be. A videót itt tudjátok megnézni: