„Leereszkedtünk a pokolba és visszajöttünk onnan” – Sidi nyíltan beszélt a videóban a történtekről

Múlt hét vasárnap este a Sztárboxban többen megmérkőztek. Az összecsapások között szerepelt a Tankcsapda volt gitárosa, Sidi is. A múlt heti férfi nehézsúlyú kategóriában mérkőzött meg Noé Viktor és Sidlovics Gábor. Könnyűnek nem mondható menetet láttak a nézők. Sokan úgy emlegetik a meccset, hogy Dávid és Góliát harca. A szoros és izgalmas boxmeccs győztesét végül pontozással döntötték el a bírók. A férfi nehézsúlyú kategória győztese Noé Viktor színész-rendező lett.

Sidi köszönni a rajongóinak a sok támogatást is

Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi

Sidi kendőzetlenül beszélt a Sztárboxban átéltekről

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a meccset követően, nem sokkal Sidi összepakolt és elhagyta az országot, erről egy videóüzenetben számolt be rajongóinak. A videót itt tudjátok megnézni: