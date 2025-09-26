szeptember 26., péntek

Nehéz időszak

1 órája

„Leereszkedtünk a pokolba és visszajöttünk onnan” – Sidi nyíltan beszélt a videóban a történtekről

Nehéz időszakon van túl a Tankcsapda volt gitárosa. Sidi a következő napokat pihenéssel tölti.

Haon.hu

Múlt hét vasárnap este a Sztárboxban többen megmérkőztek. Az összecsapások között szerepelt a Tankcsapda volt gitárosa, Sidi is. A múlt heti férfi nehézsúlyú kategóriában mérkőzött meg Noé Viktor és Sidlovics Gábor. Könnyűnek nem mondható menetet láttak a nézők. Sokan úgy emlegetik a meccset, hogy Dávid és Góliát harca. A szoros és izgalmas boxmeccs győztesét végül pontozással döntötték el a bírók. A férfi nehézsúlyú kategória győztese Noé Viktor színész-rendező lett.

Sidi kendőzetlenül beszélt a Sztárboxban átéltekről

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a meccset követően, nem sokkal Sidi összepakolt és elhagyta az országot, erről egy videóüzenetben számolt be rajongóinak. A videót itt tudjátok megnézni:

Most újabb videót posztolt a gitáros a közösségi oldalára, amelyben őszintén elmeséli az elmúlt időszakot, a felkészülést és a mérkőzést. Sidlovics Gábor kifejezetten hálás a rajongóinak is, akik több üzenetet is küldtek neki, hogy támogassák az előtt álló megmérettetésen. Kiderült, hogy Sidi nagyon stresszes volt az elmúlt időszakban, ami kihatással volt a mérkőzésre is. A napokban ellenfele, Noé Viktor is megkereste őt, és megbeszélték többek között a Sztárboxban történteket is. A beszélgetésük alatt elhangzott, hogy úgy vélekedett a felkészülésről: „leereszkedtünk a pokolba és visszajöttünk onnan.” Hogy Sidi pontosan miként élte meg a mérkőzést, hogyan látja a meccset, azt az alábbi videóban tudjátok meghallgatni:

