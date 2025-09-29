szeptember 29., hétfő

Brutális pofonokat kapott Sidi – fotókkal, videóval

Több mint egy hete csapot össze Noé Viktor és Sidi, azaz Sidlovics Gábor. Sidi a Sztárboxról képeket is hozott.

Haon.hu

Visszatért utazásából a Tankcsapda volt gitárosa, és meglepetéssel is készült rajongóik számára. Szeptember 21-én mérkőzött meg Sidi és Noé Viktor a Sztrábox műsorában. A szoros és izgalmas boxmeccs győztesét végül pontozással döntötték el a bírók. A férfi nehézsúlyú kategória győztese Noé Viktor színész-rendező lett. A mérkőzésről korábban már beszámoltunk, és arról is, hogy Sidlovics Gábor videóüzenetben őszintén elmesélte az elmúlt időszakot, a felkészülést és a mérkőzést is.

Több, mint egy hete csapot össze Noé Viktor és Sidi, azaz Sidlovics Gábor
Több, mint egy hete csapot össze Noé Viktor és Sidi, azaz Sidlovics Gábor
Sidi a pihenéséből a napokban tért vissza, és ahogy megígérte rajongóinak, egy képválogatást is hozott a Sztárbox mérkőzéséről, amelyek itt tekinthetők meg:

Igazi harcosként állt ki Sidi

Sidlovics Gábor „Sidi” igazi harcosként állt ki Noé Viktor ellen a Sztárbox harmadik élő show-ján – számolt be róla közösségi oldalán a Round.hu. Mint írják, a férfias küzdelmet Kokó is elismerően méltatta, és bár végül nem Sidi kezét emelték a magasba, ő emelt fővel, tiszta fejjel értékelt a meccs után. Az értékelése itt tekinthető meg:

