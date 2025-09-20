szeptember 20., szombat

Sztárbox

3 órája

Sidi padlót fog vagy padlóra küld? – videóval

Címkék#Sztárbox#Sidi#ring#Sidlovics Gábor#box

Vasárnap este elérkezik a várva várt pillant! Sidi végre felveszi a kesztyűt!

Haon.hu

Márciusban sokkolta az országot a hír, miszerint a népszerű gitáros, Sidlovics Gábor, akit legtöbben Sidi néven ismernek, és a Tankcsapda útjai különválnak. Azóta Sidi számos helyről posztolt, szabadidejét utazásokkal tölti. Júniusban pedig valósággá vált a hír, hogy a gitáros életében újabb változások várhatóak, hiszen részt vesz a Sztárbox 2025-ös évadában, nehézsúlyú kategóriában. Felkészülését Szabó Sándor Titusz támogatta.

Vasárnap ringbe száll Sidi
Vasárnap ringbe száll Sidi
Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi

Sidi ringbe száll

Elérkezett sokak számára a várva várt pillanat! A Tankcsapda volt gitárosa felveszi a kesztyűt és összeméri erejét Noé Viktorral. Hogy a hajdú-bihariak egyik kedvenc gitárosa győzelmet arat, vagy padlót fog vasárnap, kiderül!

Sidi közösségi oldalán egy rövid videót is megosztott, amelyből látszik, hogy komolyan vette a felkészülést! A videó itt tekinthető meg: 

