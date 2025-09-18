Sári Évi újra megmutatta a vonalait, párducmintás ruhában nyűgözte le követőit!

Igen egzotikus helyről jelentkezett be nemrégiben a bombaformában lévő Sári Évi, a fotó a követői tetszését is elnyerte – hívta fel rá a figyelmet a BorsOnline. A Jóban Rosszban sztárjának Instagram-oldalán közzétett képeken látszódik, hogy a színésznő italt szürcsölve medencézik a pálmafák alatt.

Sári Évi újra megmutatta a vonalait

Forrás: BorsOnline

Ahogy az a párducmintáktól pompázó képen is látszik, az énekesnő még 48 évesen is bombaformában van.

Ajánljuk még: