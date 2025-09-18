szeptember 18., csütörtök

Hűha!

1 órája

Sári Évi újra megmutatta a vonalait, párducmintás ruhában nyűgözte le követőit!

Címkék#Sári Évi#debrecen#nyaralás#sztár

Újabb fotót tett közzé a sztár. Sári Évi bombasztikus formában van.

Haon.hu

Igen egzotikus helyről jelentkezett be nemrégiben a bombaformában lévő Sári Évi, a fotó a követői tetszését is elnyerte – hívta fel rá a figyelmet a BorsOnline. A Jóban Rosszban sztárjának Instagram-oldalán közzétett képeken látszódik, hogy a színésznő italt szürcsölve medencézik a pálmafák alatt. 

Sári Évi újra megmutatta a vonalait
Forrás: BorsOnline

Ahogy az a párducmintáktól pompázó képen is látszik, az énekesnő még 48 évesen is bombaformában van.

