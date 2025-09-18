Hűha!
1 órája
Sári Évi újra megmutatta a vonalait, párducmintás ruhában nyűgözte le követőit!
Újabb fotót tett közzé a sztár. Sári Évi bombasztikus formában van.
Igen egzotikus helyről jelentkezett be nemrégiben a bombaformában lévő Sári Évi, a fotó a követői tetszését is elnyerte – hívta fel rá a figyelmet a BorsOnline. A Jóban Rosszban sztárjának Instagram-oldalán közzétett képeken látszódik, hogy a színésznő italt szürcsölve medencézik a pálmafák alatt.
Ahogy az a párducmintáktól pompázó képen is látszik, az énekesnő még 48 évesen is bombaformában van.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!BMW iX3
2 órája
Te mit tippelsz? Kiderült, mennyibe kerül az első Debrecenben gyártott BMW!
Ezt ne hagyja ki!Ellenőrzés
2 órája
Hajdú-bihari vendéglátóhelyeken jelentek meg az ellenőrök! Nagyon nem dőzsölni mentek, meg is van az eredménye
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre