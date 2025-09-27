szeptember 27., szombat

Különleges ajándékot kapott a születésnapjára Megyeri Csilla párja - fotóval!

Címkék#debrecen#szerelem#Megyeri Csilla#születésnap

Pár éve még te sem gondoltad volna, hogy így látod majd őket. Megyeri Csilla különleges ajándékkal készült párja születésnapjára.

Haon.hu

Igazán különleges képeket osztott meg Instagram-oldalán Megyeri Csilla – szúrta ki a BorsOnline. Mint kiderült, az Instagram-történetben megjelent kollázst a műsorvezető párja születésnapjára készítette össze, a képek között több megmosolyogtató fotó is felbukkant.

Különleges ajándékot kapott a születésnapjára Megyeri Csilla párja
Különleges ajándékot kapott a születésnapjára Megyeri Csilla párja
Forrás: Facebook / Megyeri Csilla

Megyeri Csilla párja most reflektorfénybe került

Ahogy az a lenti képen is jól látszik, különböző, vicces és emlékezetes helyzetekben megörökített képekkel tűzdelte tele születésnapi Instagram-történetét a műsorvezető.

Különleges ajándékot kapott a születésnapjára Megyeri Csilla párja
Forrás: Instagram / Megyeri Csilla

