47 perce
Hűha! Elnyelte a víz Megyeri Csilla párját! - videóval
Rosszindulatú üzeneteket is kapott a boldog pár. Megyeri Csilla és Nicola Sarcia frappáns módon válaszolt az utálóknak.
A várandósságáról szóló bejelentés után Megyeri Csilla nemcsak gratulációkat kapott, hanem rosszindulatú üzeneteket is - írja a Borsra hivatkozva az Origo. Sokan azt jósolták, hogy párja elhagyja a debreceni influencert még a baba érkezése előtt, Csilla azonban nem sértődött meg – inkább parodizálta a helyzetet.
Egy rövid videót osztott meg, amelyben a Titanic legendás jelenetét idézte fel: párja a vízbe süllyed, ő pedig a filmhez hasonlóan egy nyakláncot dob utána.
Igazatok volt… hát ez ennyi volt… 😩😭😮💨 #joke
- írta a humoros bejegyzéshez a debreceni influencer. A videót itt tudjátok megnézni:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hogy hogyan reagáltak a rajongók a vicces jelenetre, megtudhatjátok az Origo cikkéből.
Ez is érdekelhet:
Életét vesztette egy fiatal lány a debreceni buszállomáson - állították többen is, kiderítettük, mi történt!
Majdnem megöltek valakit az István úton, kommandós akció a társasházaknál – videóval