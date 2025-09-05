Hűha! Elnyelte a víz Megyeri Csilla párját! - videóval

A várandósságáról szóló bejelentés után Megyeri Csilla nemcsak gratulációkat kapott, hanem rosszindulatú üzeneteket is - írja a Borsra hivatkozva az Origo. Sokan azt jósolták, hogy párja elhagyja a debreceni influencert még a baba érkezése előtt, Csilla azonban nem sértődött meg – inkább parodizálta a helyzetet.

Megyeri Csilla és párja humoros módon üzentek az utálóknak

Forrás: Instagram/Megyeri Csilla

Egy rövid videót osztott meg, amelyben a Titanic legendás jelenetét idézte fel: párja a vízbe süllyed, ő pedig a filmhez hasonlóan egy nyakláncot dob utána.

Igazatok volt… hát ez ennyi volt… 😩😭😮‍💨 #joke

- írta a humoros bejegyzéshez a debreceni influencer. A videót itt tudjátok megnézni:

Hogy hogyan reagáltak a rajongók a vicces jelenetre, megtudhatjátok az Origo cikkéből.

