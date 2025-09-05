szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

32°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

47 perce

Hűha! Elnyelte a víz Megyeri Csilla párját! - videóval

Címkék#Nicola Sarcia#vicc#Megyeri Csilla

Rosszindulatú üzeneteket is kapott a boldog pár. Megyeri Csilla és Nicola Sarcia frappáns módon válaszolt az utálóknak.

Haon.hu

A várandósságáról szóló bejelentés után Megyeri Csilla nemcsak gratulációkat kapott, hanem rosszindulatú üzeneteket is - írja a Borsra hivatkozva az Origo. Sokan azt jósolták, hogy párja elhagyja a debreceni influencert még a baba érkezése előtt, Csilla azonban nem sértődött meg – inkább parodizálta a helyzetet.

Megyeri Csilla és párja humoros módon üzentek az utálóknak
Forrás: Instagram/Megyeri Csilla

Egy rövid videót osztott meg, amelyben a Titanic legendás jelenetét idézte fel: párja a vízbe süllyed, ő pedig a filmhez hasonlóan egy nyakláncot dob utána.

Igazatok volt… hát ez ennyi volt… 😩😭😮‍💨 #joke

- írta a humoros bejegyzéshez a debreceni influencer. A videót itt tudjátok megnézni:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hogy hogyan reagáltak a rajongók a vicces jelenetre, megtudhatjátok az Origo cikkéből.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu