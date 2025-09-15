szeptember 15., hétfő

Megy az adok-kapok

24 perce

Curtis keményen beszólt Gábor Bettinek, de az énekesnő nem hagyta magát! Íme a válasz!

Címkék#Curtis#Gábor Betti#Megasztár

Azért ez Curtis-től is sok volt! A Megasztár második válogatóján egy bátor vállalkozó nem akármilyen szerzeménnyel, egy Desperado-dallal érkezett a zsűri elé.

Haon.hu

Szeptember 6-án, szombaton elstartolt a TV2 népszerű énekes tehetségkutató műsora, a Megasztár! Jelenleg még csak a válogatókat követhetjük figyelemmel, szeptember 13-án volt a második adás, amiben ismét számtalan jó énekes mutatta meg kiváló hangját. Azonban, ahogyan az lenni szokott, most is akadt jó néhány vicces, nem éppen jó hangú vállalkozó.

megasztár
Keményen beleszállt Gábor Bettibe Curtis a Megasztár legutóbbi adásában
Forrás: MW-archív

Megasztár 2025 válogató

A legutóbbi adásban a 27 éves Sándor is megmutatta énektudását, ami nem igazán nyerte el a zsűri tetszését, azonban a jókedv garantált volt. A postás Várbalogról érkezett a válogatóra, és nem akármilyen zenével, 

a Desperado nagy slágerét, a Táncolj! című dalt adta elő.

 Ugyebár senkinek nem kell bemutatni a debreceni énekesnőt, Gábor Bettit, aki a dalt énekli. A Haonon rendszerint beszámolunk a legújabb dalairól, valamint a podcast-stúdiónkban is többször vendégeskedett már. Nos, miután Sándor előadta a dalt, Curtis-nek voltak olyan megjegyzései, amire szerettük volna, ha Betti reagál. 

Őszinte leszek! Nehéz az eredetinél rosszabbul előadni ezt a dalt

– mondta a rapper. Ez már már csak azért sem volt korrekt, mert Curtis és Betti dolgozott már együtt, 2023-ban jelent meg közös szerzeményük, a „Szombat az esetem” című dal.

Telefonon megkerestük Bettit, aki Curtis kommentjére a következőt reagálta: 

Ha nem így vélekedett volna Curtis a Táncolj! című dalról/előadásomról, akkor nem lehetne erről cikket írni. Ekkora slágert régen csinált bárki is. Ha valaki jobban tudja előadni, akkor hajrá! Én csak így tudtam

 – reagált Gábor Betti.

 

