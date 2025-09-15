24 perce
Curtis keményen beszólt Gábor Bettinek, de az énekesnő nem hagyta magát! Íme a válasz!
Azért ez Curtis-től is sok volt! A Megasztár második válogatóján egy bátor vállalkozó nem akármilyen szerzeménnyel, egy Desperado-dallal érkezett a zsűri elé.
Szeptember 6-án, szombaton elstartolt a TV2 népszerű énekes tehetségkutató műsora, a Megasztár! Jelenleg még csak a válogatókat követhetjük figyelemmel, szeptember 13-án volt a második adás, amiben ismét számtalan jó énekes mutatta meg kiváló hangját. Azonban, ahogyan az lenni szokott, most is akadt jó néhány vicces, nem éppen jó hangú vállalkozó.
Megasztár 2025 válogató
A legutóbbi adásban a 27 éves Sándor is megmutatta énektudását, ami nem igazán nyerte el a zsűri tetszését, azonban a jókedv garantált volt. A postás Várbalogról érkezett a válogatóra, és nem akármilyen zenével,
a Desperado nagy slágerét, a Táncolj! című dalt adta elő.
Ugyebár senkinek nem kell bemutatni a debreceni énekesnőt, Gábor Bettit, aki a dalt énekli. A Haonon rendszerint beszámolunk a legújabb dalairól, valamint a podcast-stúdiónkban is többször vendégeskedett már. Nos, miután Sándor előadta a dalt, Curtis-nek voltak olyan megjegyzései, amire szerettük volna, ha Betti reagál.
Őszinte leszek! Nehéz az eredetinél rosszabbul előadni ezt a dalt
– mondta a rapper. Ez már már csak azért sem volt korrekt, mert Curtis és Betti dolgozott már együtt, 2023-ban jelent meg közös szerzeményük, a „Szombat az esetem” című dal.
Telefonon megkerestük Bettit, aki Curtis kommentjére a következőt reagálta:
Ha nem így vélekedett volna Curtis a Táncolj! című dalról/előadásomról, akkor nem lehetne erről cikket írni. Ekkora slágert régen csinált bárki is. Ha valaki jobban tudja előadni, akkor hajrá! Én csak így tudtam
– reagált Gábor Betti.
