2 órája
Többszörös világbajnokkal is találkozott Kapu Tibor Debrecenben - fotóval
Mindketten kiemelkedőek a saját területükön. Kapu Tibor szerdán Debrecenben járt, ahol a yoUDay-en is részt vett.
Nem mindennapi találkozásnak volt helyszíne szerdán a debreceni Nagyerdei Stadion a yoUDay előtt: a magyar űrkutató, Kapu Tibor és a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület többszörös világbajnok táncosa, Takács Szofi futott össze szerda délután. Az egyesület Facebook-oldalán további képek is megtalálhatóak a yoUDay-ről.
A magyar űrhajós egy különleges meglepetést is tartogatott a műsor alatt a nézőknek: egy Tankcsapda-számmal lépett fel a debreceni közönségnek. Hogy melyik híres számot adta elő, megtudhatjátok ebből a cikkből:
Tankcsapda slágert énekelt Kapu Tibor a yoUDay színpadán! – videóval!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A yoUDay-ről további képeket ebben a galériában nézhettek meg:
Ilyen volt az idei yoUDay!Fotók: Vida Márton Péter
Ajánljuk még:
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!