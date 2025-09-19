szeptember 19., péntek

Helyi bulvár, celeb

2 órája

Többszörös világbajnokkal is találkozott Kapu Tibor Debrecenben - fotóval

Címkék#debrecen#Kapu Tibor#Takács Szofi#youday

Mindketten kiemelkedőek a saját területükön. Kapu Tibor szerdán Debrecenben járt, ahol a yoUDay-en is részt vett.

Haon.hu

Nem mindennapi találkozásnak volt helyszíne szerdán a debreceni Nagyerdei Stadion a yoUDay előtt: a magyar űrkutató, Kapu Tibor és a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület többszörös világbajnok táncosa, Takács Szofi futott össze szerda délután. Az egyesület Facebook-oldalán további képek is megtalálhatóak a yoUDay-ről.

A nagy találkozás: Kapu Tibor és Takács Szofi a yoUDay előtt a Nagyerdei Stadionban
Forrás: Facebook/Feeling Mazsorett Egyesület

A magyar űrhajós egy különleges meglepetést is tartogatott a műsor alatt a nézőknek: egy Tankcsapda-számmal lépett fel a debreceni közönségnek. Hogy melyik híres számot adta elő, megtudhatjátok ebből a cikkből:

A yoUDay-ről további képeket ebben a galériában nézhettek meg:

Ilyen volt az idei yoUDay!

Fotók: Vida Márton Péter

