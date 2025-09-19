Többszörös világbajnokkal is találkozott Kapu Tibor Debrecenben - fotóval

Nem mindennapi találkozásnak volt helyszíne szerdán a debreceni Nagyerdei Stadion a yoUDay előtt: a magyar űrkutató, Kapu Tibor és a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület többszörös világbajnok táncosa, Takács Szofi futott össze szerda délután. Az egyesület Facebook-oldalán további képek is megtalálhatóak a yoUDay-ről.

A nagy találkozás: Kapu Tibor és Takács Szofi a yoUDay előtt a Nagyerdei Stadionban

Forrás: Facebook/Feeling Mazsorett Egyesület

