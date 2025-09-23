A Házasodna a gazda újlétai szereplőjéhez, Andráshoz egy debreceni nő érkezett! Mutatjuk, ki ő

Mint azt a Haon olvasói is tudják, a Házasodna a gazda nyolcadik évadában egy újlétai férfi, Szűcs András tormatermelő is az igaz szerelmet keresi. Ahogyan azt a korábbi cikkünkben is írtuk, a 33 éves gazda romantikus alkat, hosszú párkapcsolatai voltak és egyszer már a leánykérésig is eljutott akkori párjával, de az esküvő végül elmaradt, mert szakítottak. Azonban most itt van az esély arra, hogy egy hozzá közel élő, gyönyörű szőke bombázóval egy párt alkosson.

András gazda és Évi nem lehetetlen, hogy egymásra talál

Forrás: RTL

Házasodna a gazda 2025

András gazda szívéért többen harca szálltak, köztük a 35 éves Évi is, aki Debrecenből érkezett a műsorba. A gyönyörű nő hajhosszabbítóként dolgozik, és arra vállalkozott, hogy meghódítsa a szép szemű tormatermelőt. A legutóbbi, hétfői adásban Évi és András igencsak összemelegedtek, sőt, a debreceni nő ledobta magától a ruhát, hogy egy nagyot csobbanjon az élvezetekbe. Persze, nem szó szerint.

Egy igazi nyári randin vettek részt, András medencézni hívta Évit, ahol igazán szemügyre vette a formás nő alakját. Tetszésének hangot is adott: kiderült, a férfinak nagyon bejön a debreceni nő, és igazán jól érzi magát a társaságában. Igaz, az első csók még nem csattant el köztük, de érezhetően működik köztük a kémia. Az már a jövő zenéje, hogy a műsor végén, az álomrandin vajon viszontlátjuk-e őket együtt.

