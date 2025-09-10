„Esküszöm, én úgy ki foglak ütni” – a Házasodna a gazda debreceni szereplője is bemutatkozott

Szeptember 1-jén elstartolt a Házasodna a gazda nyolcadik évada, öt gazda és három gazdaasszony szerelmi vívódásait, megható pillanatait követhetik figyelemmel a nézők. Az RTL párkereső műsorának ezúttal is Nádai Anikó a háziasszonya, aki a korábbi évadokban is többször tartotta a lelket a szereplőkben. Arról már beszámoltunk korábban, hogy egy újlétai gazda, Szűcs András is jelentkezett a műsorba, hogy megtalálja az igazit. András szerelmi vívódásait még nem követhettük figyelemmel, azonban egy másik hajdú-bihari szereplőjét igen, aki Debrecenből érkezett a műsorba. Gáti Zsófia sokaknak ismerős lehet, hiszen nem először látni tévéképernyőn.

Gáti Zsófia a Házasodna a gazda műsorban tűnt fel

Forrás: RTL.HU

Házasodna a gazda Zsófi

Gáti Zsófiát az RTL stratégiai reality műsorában, az Éden Hotelben ismerhette meg az ország. Az akkor 21 éves debreceni nő 3 millió forinttal gazdagodott, a játék után OnlyFans-fiókot indított.

Nos, Zsófia most a Házasodna a gazda műsorban próbálja meghódítani Viktor gazda szívét, akihez sok igencsak dekoratív hölgy érkezett. Azonban a debreceni szépség már az első nap kimutatta a foga fehérét. Szócsatába keveredett az egyik kísértővel, és a következőket mondta neki:

Itt vagy és csak csinálod a feszültséget, és addig fogod csinálni, hogy esküszöm én úgy ki foglak ütni

– fogalmazott a debreceni nő. Nos, nem lehet tudni, hova fajuknak az indulatok, de azt érzékelni lehet, Zsófia nem fogja hagyni magát, hiszen nagyon tetszik neki Viktor gazda.

